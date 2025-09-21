Без бетонных построек и деревьев. Не каждый узнает это известное место в Одессе на видео с 2003 года

Свое название район получил от горного региона Греции, который, по легенде, есть место сплошного счастья, спокойствия, мира

Одесса со времен распада Советского Союза сильно изменилась. Особенно ощутимыми стали изменения в одном из элитных районов у моря.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Одессу. Мы покажем видео места, а вы попробуйте угадать, где оно.

На этих кадрах вы видите место, до которого раньше можно добраться трамваем. Это курортный район города Одесса, расположенный в приморской части города неподалеку от 5-й — 7-й станций Фонтанской дороги. Известен одноименным парком и пляжем.

Свое название район получил от горного региона Греции, который, по легенде, место сплошного счастья, спокойствия, мира — идиллическое место на земле.

В 2003 году это место выглядело совсем другим — менее современным и напоминало старый советский парк. Здесь неспешно прогуливались одесситы, направляясь к морю. На территории располагался ресторан "Ассоль", который размещался на настоящем деревянном корабле. Красоту месту добавляли фонтаны в старинном стиле, создававшие особую атмосферу покоя и романтики.

Вокруг росли деревья и зеленые кусты, которые давали отдыхающим желаемую тень и прохладу в жаркие одесские дни.

Что это за место

Речь идет об Аркадии. Современная концепция Аркадии – это ресторанно-развлекательный комплекс с элементами торгового центра. Аркадия известна прежде всего не морем и пляжами, а ночными клубами и широким выбором развлечений даже во время войны, поэтому не ищите здесь тишины и одиночества.

Во время масштабной перестройки "Аркадии" в 2014 году парковая зона полностью потеряла зеленые насаждения — деревья, кустарники и траву. Вместо живой природы, создававшей уютную атмосферу старого парка, появились камни, стекло и бетон.

Как выглядит Аркадия сейчас. Фото — ove-odessa.od.ua

Аркадия сейчас. Фото — Думская

