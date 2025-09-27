Будут храниться до самого Рождества: как спасти недозрелые из-за заморозков помидоры — уловки украинцев

Незрелый урожай можно спасти с помощью этих действенных советов

Осенние заморозки традиционно застали огородников врасплох. Часто на грядках в это время еще остаются недозрелые помидоры, которые жалко выбрасывать. Но у украинцев есть свои проверенные уловки, как сохранить урожай и дать томатам "созреть" даже после сбора.

Опытные хозяйки уверяют: если создать недозрелым овощам соответствующие условия, они не только покраснеют, но могут пролежать до самого Рождества. В блоге Фейсбука "Рецепти моєї бабусі" украинка Роза Бойчук, натолкнувшаяся на проблему, обратилась к подписчикам за помощью. "Телеграф" собрал от опытных пользователей самые действенные способы сохранить урожай помидоров.

Как спасти урожай помидоров, которые не созрели

В ящиках при комнатной температуре. На дно стелят бумагу, выкладывают помидоры в один слой, между зелеными можно добавить несколько спелых красных или яблок. Накрывают тканью – через несколько дней недозрелые помидоры созревают. Водка или спирт. Некоторые протирают каждый помидор водкой, прежде чем складывать в ящик и накрывать. Через неделю помидоры становятся красными и сочными. Повидло, кетчуп. Зеленые или еще не совсем красные помидоры перерабатывают: часть — в кетчуп или повидло, другую оставляют, чтобы созрела естественным путем. Темнота и тепло. Помидоры можно накрывать тканью или хранить в темных ящиках, полках или под кроватью. Опытные хозяйки советуют оставлять их при комнатной температуре – это стимулирует созревание. Зеленые + красные. Эффективный современный лайфхак: между зелеными кладут красные, накрывают тканью и оставляют в комнате. Так помидоры дружно созревают через несколько дней.

