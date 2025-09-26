Листья будут зелеными, словно только срезали: как правильно зимой хранить капусту

Следуя этим простым правилам, вы сможете варить борщ до самой весны и не переживать за испорченный урожай

Капуста очень полезный овощ, из которого делают разные блюда. Но вы знали, что за ней должен быть соответствующий уход, чтобы зимой она не испортилась?

"Телеграф" расскажет, как подготовить урожай капусты к зиме. Эти простые правила помогут вам сохранить овощи до самой весны.

Как готовить капусту к хранению

Следует убрать наружные листья, особенно при наличии гнилых участков. После этого капусту следует тщательно высушить со всех сторон, разложить или поместить в хорошо вентилируемом помещении.

Независимо от места хранения – балкон или подвал – обязательно тщательно обсыпьте кочаны меловым порошком. Это защитит овощ от процессов гниения.

Альтернативно можно использовать глиняный раствор с водой в соотношении 2:1. Глиной обмазывают каждый кочан, после чего высушивают и размещают на стеллажах в подвале.

Раньше люди рыли в подвале ямы и засыпали землей на 10 см, оставляя кочан на поверхности. При сильных заморозках увеличивали земляной слой до 30 см.

Правила хранения

Белоголовую капусту можно хранить как в подвальном помещении, так и на утепленном балконе. Идеальная температура: от -1 до 2 °C, а влажность воздуха – 85-95%. При этом хранилище по крайней мере раз в месяц нужно проветривать, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

Капусту в подвале и жилых помещениях лучше всего хранить в деревянном контейнере или картонной упаковке. Контейнеры можно заполнить сухим песком и погрузить кочаном вниз.

В подвальном помещении капусту можно размещать на стеллажах. Рекомендуется обернуть ее бумагой или несколькими слоями пищевой пленки.

Нужно регулярно просматривать овощи и контролировать отсутствие гнили. Если она появилась на кочане, очистите его, обсыпьте мелом и заверните. Листья с признаками гниения удаляют.

