От Кровавого Поля до... Почему это село в Украине имеет русское название

Это карпатское село было даже резиденцией королей

На Закарпатье существует не только Русская Мокрая, но и село Русское Поле, расположенное в Тячевском районе. Населённый пункт, расположенный в 138 км юго-восточнее Ужгорода, пережил нашествие хана Батыя и был резиденцией венгерского короля.

Это село раскинулось в Марамороской котловине на левом берегу р. Теребли. "Телеграф" решил рассказать о богатой истории Русского Поля, а также почему оно так называется.

Село подверглось нападению Батыя

Согласно археологическим данным, территория села, которая занимает площадь 44 км², начала заселяться ещё в период неолита. Славянские племена построили здесь городище еще до прихода венгров.

В период Великой Моравии (IX—X века) местные жители были христианизированы византийскими миссиями и признавали власть великоморавских князей — правителей Болгарского царства.

По преданиям, первое известное названия населённого пункта – Кровавое Поле. Оно якобы возникло из-за постоянных битв между русинами и венграми, происходивших на прилегающих полях.

В конце IX века на территорию Русского Поля вошли венгерские племена, а в марте 1241 года войска хана Батыя вторглись на территорию Мараморощины, разгромив венгерское войско, и за месяц дотла сожгли поселения, уничтожив и пленив много мирных людей. Полтора года орда царила на этих землях.

Русское поле было королевской резиденцией

Во времена Иштвана Святого в Венгерском королевстве была введена система комитатов. Территория села входила в Мараморошский комитат, первое упоминание о котором появилось в 1303 году.

О тех давних временах известно немного. В селе появились венгерские феодалы, которые занимались сельским хозяйством и продавали свои товары на ярмарке в Тячеве. Судьба крестьян была обременительной. На их плечи легли барщина, девятина и множество других тягот.

Типичная хата в с.Русское Поле 1917г.. Фото: "Замки та храми Україні"

В венгерских летописях Русское Поле под названием Úrmező (Барское поле) упоминается в 1397 и 1495 годах в качестве королевской резиденции. Русины адаптировали произношение названия на свой лад – Урмизьёво.

Село Русское Поле в Закарпатской области,1917г. Фото: "Замки та храми Україні"

Также упоминались другие варианты названий этого села. В венгерских летописях: Urmezei, Vermeziv (Yiddish), Rusz-Polyana, Ruszko-Polyana; а в румынских документах: Ruspolyana, Polien Riskeve, Ruska Pole, Ruski Pole. Русским это поселение называли из-за того, что в нем жили русины.

Типичный двор в с.Русское Поле, 1917г. Фото: "Замки та храми Україні"

С 1919 по 1939 год село было под властью Чехословакии, которая вела кампанию переименования населённых пунктов. Тогда венгерское Úrmező официально стало писаться Урмизьёво, как его и называли местные жители.

Местные жители с.Русское Поле в 1917 году. Фото: "Замки та храми Україні"

В 1939 году в поселение вернулись венгерские войска, а в 1944 году зашли солдаты Красной Армии. В том же году село сменило название на Русское Поле.

Имения в с.Русское Поле в начале ХХ века. Фото: "Замки та храми Україні"

На территории Русского Поля археологи нашли Карпатские курганы IX в. до н. э. — III в. н. э., городище Капуна XI—IV вв. до н. э. (по другим данным VI—IV вв. до н. э.), остатки поселений куштановицкой культуры VI—II вв. до н. э., различные старинные золотые монеты и 400-летний дуб.

