Символом этого украинского города стал Прометей: как он называется сегодня

После возвращения исторического названия в 2016 году город демонстрирует, как можно сочетать мощную индустрию с уважением к собственному прошлому и стремлением к устойчивому развитию.

Каменское – уникальный украинский феномен, где каменистые берега Днепра стали свидетелями рождения мощного промышленного центра. От первых козацких поселений XVII века до современных металлургических гигантов этот город аккумулировал в себе всю драматургию украинской истории.

Каменское, расположенное в Днепропетровской области, является одним из крупнейших промышленных городов Украины с населением более 200 тысяч человек. С 2016 года город вернул свое историческое название после многолетнего периода, когда он был известен как Днепродзержинск. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Где находится Каменское

Каменское расположено в Днепропетровской области Украины, в 35 км к западу от областного центра — города Днепр. Город стоит на берегах Каменского водохранилища в среднем течении реки Днепр, ниже плотины Среднеднепровской гидроэлектростанции. Рельеф города сложный и разнообразный из-за расположения на стыке Украинского кристаллического массива и Днепровско-Донецкой впадины. Левобережная часть расположена на низменности, а правобережная — на возвышенности с оврагами и балками.

Каменское является административным центром Каменского района и Каменской городской общины. В городе и вокруг него есть несколько близлежащих поселков и сел, подчиненных городскому совету. Это расположение делает Каменское важным транспортным узлом и индустриальным центром региона.

Когда возник город и как назывался

Каменское — город, чье имя буквально пропитано историей, природой и политикой. Первое письменное упоминание об этом поселении датируется 1750 годом, когда упоминается село Каменское, возникшее на каменистых берегах Днепра. Название города происходит от слова "камень" — что связано с особенностями рельефа, береговыми скалами и подводными камнями, которые местные жители и легенды связывают с охраной путешественников и даже с опасностью для лодок. Существует и легенда о козаке Камионе, который якобы основал зимовник на этой территории — хотя ее исторические свидетельства отсутствуют. Известный историк Дмитрий Яворницкий объяснял название каменистыми берегами Днепра, которые повсюду усеяны камнями. Эти образы увековечились и в названиях других населенных пунктов региона, которые также происходят от слова "камень".

Следующий яркий период в топонимической истории города наступил в 1936 году, когда советская власть приняла решение о переименовании Каменского в Днепродзержинск. Новое название — в честь Феликса Дзержинского, организатора ВЧК и одного из символов советского "красного террора". Это переименование стало частью общесоветской политики увековечения имен деятелей коммунистического режима и продолжалось почти весь советский период, радикально изменяя идентичность города. В эти годы в Днепродзержинске значительно развивалась промышленность — здесь появились мощные металлургические, химические заводы и инфраструктурные объекты, а также жилые массивы, которые стремительно росли вместе с населением.

Улица в Каменском в середине прошлого века

Возвращение к историческим корням произошло в 2016 году, когда в Украине началась масштабная кампания декоммунизации. Каменский городской совет инициировал открытый сбор предложений и общественное онлайн-голосование по новому названию города. Среди вариантов были "Каменское", "Днепровск" и другие, но наибольшую поддержку — 46,8% — получило именно историческое название "Каменское". Это решение стало символом возвращения к аутентичным корням, очищения от советских и тоталитарных символов и важным шагом в формировании местной идентичности. Вместе с переименованием города было изменено около 700 названий улиц, площадей и районов города, что стало важной частью исторической справедливости и культурного обновления.

Стела при въезде в город Каменское

Символ города

Памятник Прометею – один из самых известных и важных символов Каменского, установленный в 1922 году на Базарной площади города. Сам монумент символизирует дух Прометея – бунтаря, который принес людям огонь, знания и умения, который вдохновляет на борьбу и освобождение. Памятник высотой 3,82 метра и весом почти 3 тонны сначала был отлит из чугуна на Днепровском металлургическом заводе.

Прометей в Каменском

Во время нацистской оккупации Каменского памятник был взорван, однако жители спасли его. Осколки Прометея перевезли и спрятали в трамвайном депо, где он дождался освобождения города. После войны памятник был восстановлен и снова установлен на прежнем месте.

К началу XXI века оригинальная скульптура Прометея начала разрушаться. В 2000 году городские власти заменили памятник на другой, современный, который критиковали за несоответствие стилю и потерю художественной ценности оригинала. Однако настоящая скульптура была отреставрирована и с 2009 года экспонируется в музейном дворе городского Музея истории.

Костел Святого Николая в Каменском

Культурным достоянием также является музыкально-драматический театр имени Леси Украинки, Музей истории города и архитектурные памятники, например, римско-католический костел Святого Николая и Свято-Николаевский собор, воплощающие многогранность культурного наследия.

Свято-Николаевский собор

Музыкально-драматический театр им. Леси Украинки

Промышленный центр Украины

Каменское — один из крупнейших промышленных центров Украины с мощной и разнообразной промышленностью. Наиболее значимые отрасли — металлургия и металлообработка (57% производства), химическая и нефтехимическая промышленность (17,1%), производство кокса (15,4%) и машиностроение (8,7%).

Дым в центральной части Каменского

В промышленном комплексе Каменского на начало 2022 года работало около 22 тысяч человек, что составляет около 9,3% городского населения. За последние годы производство стали, цемента, минеральных удобрений и электроэнергии выросло, что свидетельствует о развитии и стабильности промышленной сферы города.

Однако промышленный успех Каменского сопровождается большим вниманием к экологическим проблемам, поскольку город входит в число самых загрязненных в Украине. Загрязнение связано с деятельностью крупных металлургических и химических предприятий, которые на протяжении десятилетий выбрасывали в окружающую среду значительное количество вредных веществ. В то же время город активно работает над улучшением экологической ситуации и модернизацией производств.

