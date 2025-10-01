История Житомира началась в 884 году, и с тех пор город носит имя русского дружинника киевских князей

Житомир — один из старейших украинских городов с богатой историей и многочисленными легендами о своем происхождении. Однако за свою историю существования его ни разу не переименовывали.

Об истории основания Житомира по местным преданиям писал историк XIX века, священник Николай Трипольский. Как узнал "Телеграф", город возник около 884 года, и до 2025 года его название не менялось.

Год начала Житомира

Название якобы происходит от русского дружинника Житомира, который отказался служить князю Олегу и поселился на высокой скале на слиянии рек Каменки и Тетерева. Над обрывом со временем соорудили деревянный замок — ныне на этом месте находится один из филиалов областного архива.

В то же время чешский ученый Павел Иосиф Шафарик выдвигал гипотезу, что Житомир возник как центр племени житичей, части союза древлян. Название города могло происходить от основной сельскохозяйственной культуры региона — ржи, (Ред. в укр. вар. — "жито") которую издавна выращивали на этих землях. Древние источники свидетельствуют, что даже в центральной части города сеяли рожь и ячмень, а город называли "мир и рожь" или "мир житичей". Существует также версия, что "Житомир" может быть сокращением от "животомир", то есть символа мирной и спокойной жизни.

