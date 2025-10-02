В Украине есть своя "Санта-Барбара": как во Львове появился торговый центр, про который хотели снять фильм

Как выглядит легендарный торговый центр

Торговый центр "Зубра-центр" в микрорайоне Сихов во Львове — место необычное. Его фасад с арками напомнил жителям декорации культового сериала "Санта-Барбара", который в 1990-е собирал у экранов миллионы зрителей. Официальное название быстро уступило народному, и уже много лет этот центр знают именно как "Санта-Барбару".

Когда построили "Санта-Барбару" и кто проектировал торговый центр

"Зубра-центр" построили в 1994 году на проспекте Червоної Калини. Проект начали разрабатывать в середине 1980-х под руководством архитекторов Василия Каменщика, Анатолия Ващака и Евгении Минковой.

Здание в стиле позднего модернизма состоит из трех блоков:

Блок А — трехэтажный корпус с подвалом для универсама, аптеки, магазина промтоваров, столовой и ателье.

Блок Б — одноэтажное здание с подвалом под продовольственный магазин.

Блок В — двухэтажная часть с прачечной, мастерскими и пунктом приема вторсырья.

Миссия Санта-Барбара в Калифорнии

Фасад украшен аркадой из полукруглых арок, а главный вход выделен декоративными проемами. После строительства получил первую премию на конкурсе лучших градостроительных и архитектурных разработок от Держстроя УССР и Союза архитекторов Украины.

План построийки "Зубра-центра". Фото: lvivcenter.org

Современное состояние

Со временем первоначальная концепция центра трансформировалась. Сегодня здесь работает множество магазинов, аптек, кафе, фото- и ремонтных мастерских. Вокруг выросли МАФы и стихийная торговля, а сам центр стал важной транспортной точкой района, так как здесь проходит конечная многих автобусных маршрутов и троллейбуса.

В 2014 году возле "Санта-Барбары" решили обустроить "Сквер Достоинства": высадили сакуры, сливы, клены, установили круглые лавочки, а плитку заменили на тактильную, чтобы в сквер могли приходить также незрячие люди.

Сквер Достоинства в Сихове возле "Санта-Барбары". Фото: Facebook.com/skverinsykhiv

В 2018 году архитектор из Вены Анна Барбьери создала проект фильма-рассказа о связи львовской "Санты-Барбары", Санты-Барбары в Калифорнии и одноименного сериала из 1990-х. Но фильм так и не вышел в свет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе Новая Одесса в Бразилии и как он связан с украинцами.