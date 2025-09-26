В общей сложности ее переименовали более 7 раз: где в Киеве была улица Банхофштрассе и как она называется сегодня (карта)

За время своего существования она сменила 6 названий, стала свидетелем строительства первого железнодорожного вокзала столицы и сохранила уникальные архитектурные достопримечательности

Эта же улица сегодня носит имя главного атамана армии УНР, но за 150 лет она успела сменить название рекордное количество раз. Ее брусчатка помнит шаги украинских казаков и советских комиссаров, немецких оккупантов и современных туристов.

Это не просто транспортная артерия, а настоящая машина времени, где каждое здание повествует о своей истории. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

От Игнатиевской до Безаковской

История улицы началась в середине XIX века. Сначала она называлась Игнатиевская — в честь местного домовладельца. Впервые улица появилась на городских картах в 1847 и 1861, а фактическая планировка и застройка состоялись в 1850-х годах.

Интересным фактом является то, что еще в 1839 году на углу тогдашнего Бульварного шоссе (ныне бульвар Тараса Шевченко) был заложен ботанический сад. Сегодня это известный Ботанический сад имени академика Александра Фомина, вход в научную часть которого до сих пор расположен именно со стороны улицы Симона Петлюры.

Переломным моментом стали 1860-е годы, когда улицу продлили за реку Лыбидь для строительства Киевского пассажирского железнодорожного вокзала. В 1869 году, по указу российского императора Александра II, улица получила новое название – Безаковская, в честь генерал-губернатора Александра Безака, одного из главных организаторов строительства киевской железной дороги.

Главные ворота города

С появлением железнодорожного вокзала улица Безаковская превратилась в главные ворота Киева для путешественников. Здесь сконцентрировалась городская жизнь: разместились несколько отелей для приезжих, клубы для досуга, знаменитый книжный магазин "Киевская старина" и административные здания. Улица стала визитной карточкой города для тысяч гостей.

Переоборудование трамвайных путей, на заднем плане – Ильинская церковь, которую уничтожат в 1935 году

Политические вехи в названиях

Название улицы неоднократно менялось в соответствии с политическими переменами в стране. В 1917 году ее переименовали в улицу Драгоманова – в честь выдающегося украинского публициста и общественного деятеля Михаила Драгоманова.

Советские власти принесли новое название — улица Коммунистического Интернационала, позже сокращенная до улицы Коминтерна. Это название просуществовало до 2009 года.

Интересный эпизод произошел во время нацистской оккупации в 1942-1943 годах. Тогда улицу временно переименовали в Банхофштрассе (нем. Bahnhofstraße), что в переводе означает "Вокзальная улица". Однако это название продержалось недолго – уже после освобождения Киева улице вернули старое советское имя.

Остатки баррикад на улицы Петлюри (тогда – Банхофштрассе), 1941 год

В 2009 году улица получила современное название в честь Симона Петлюры — украинского военного и политического деятеля, Главного атамана армии УНР, что символизирует возвращение к национальным корням и исторической памяти.

Архитектурные жемчужины

На улице Симона Петлюры сохранилось немало зданий конца XIX — начала XX века, имеющих большую архитектурную ценность. Некоторые постройки отличаются характерной симметрией, орнаментальным декором, применением эркеров и капителей, подчеркивающих художественную выразительность сооружений.

Панорама улицы Петлюры

Среди других значимых сооружений – усадьба Хильчевского (также известная как усадьба Коджака) и комплекс доходных домов, исполненных в архитектуре историзма. Эти здания создают неповторимый архитектурный ансамбль, повествующий о разных эпохах развития города.

Усадьба Хильчевского сегодня

Сегодня улица Симона Петлюры остается одной из важнейших транспортных артерий Киева, соединяющего центр города с железнодорожным вокзалом. Она продолжает исполнять роль "главных ворот" столицы, встречая гостей города и сохраняя память обо всех эпохах своей богатой истории.

