Начинающий серфингист: собака и ее хозяин стали звездами ТикТок (видео)

Видео набрало более 1 миллиона просмотров

На пляжах иногда случаются неожиданные и забавные ситуации, которые привлекают внимание отдыхающих. Именно так произошло недавно, когда люди увидели необычную картину.

Мужчина катал свою собаку на доске для серфинга у берега, где были незначительные волны, как можно увидеть на видео пользователя соцсети ТикТок "laratarantino". Животное уверенно стояло на доске и даже не пыталось спрыгнуть в воду.

Собака выглядела вполне спокойной — держала баланс и казалось, получала настоящее удовольствие от волн. Владелец же серфинг-доски лишь улыбался, радуясь, на первый взгляд, что его любимец не боится воды и готов разделять с ним активный отдых.

На пляжах можно увидеть множество забавных ситуаций, как отдыхают люди и животные. Например, в Одессе под зонтиком от солнца прятались собаки, вероятно, бездомные.

