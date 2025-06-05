В киевском общежитии заметили большую крысу: грызун "освоился" в туалете (видео)

Животное не реагировало на людей

В Киеве в одном из общежитий экономического университета заметили крысу. Грызун притаился в туалете.

Видео с животным, спокойно устроившимся в туалете, появилось в столичных Telegram-каналах. На кадрах видно, как большая крыса сидит в туалетной комнате, не реагируя на присутствие людей.

По словам жителей, это не первый случай, когда в помещениях появляются грызуны. Как шутят в сети, плюс одна фобия.

Это уже не первый инцидент с антисанитарией в столичных студенческих общежитиях. Ранее писали о десятках тараканов, которые бегают общежитием киевского медицинского университета.

Шокирующее видео появилось в сети. На кадрах – кухня с раковиной, в которой буквально десятки тараканов. Ролик быстро разлетелся соцсетями и вызвал волну комментариев.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве родители учащихся одной из школ озабочены шокирующими условиями в учебном заведении. В соцсетях появилось видео, на котором школьник бросает в девушку таракана с подоконника.