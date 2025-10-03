Помогите яблоням пережить зиму: что делать с фруктовыми деревьями во время и после сбора урожая

Сделайте это с яблонями в октябре, и они порадуют хорошим урожаем в следующем сезоне

Октябрь — время сбора урожая яблок. В этот период многие садоводы и дачники собирают и обрывают яблоки в саду, готовя их к хранению на зиму. Часто в этом процессе на земле под яблоней остаются испорченные или гнилые плоды. Однако оставлять их не нужно — ни на деревьях, ни под ними.

"Телеграф" расскажет, как ухаживать за яблонями осенью, чтобы они пережили зиму и хорошо плодоносили в следующем году.

Что делать с яблонями в октябре?

Осенью, когда идет много дождей, яблони особенно подвержены болезням и грибкам, пишет Express. Предотвратить заражение плодовых деревьев можно, если не оставлять в саду гнилые яблоки.

Как говорят эксперты по садоводству, очень важно убирать из-под яблони лишнюю листву, так как в ней накапливается влага и могут развиваться грибковые болячки, и гнилые яблоки. Также испорченные плоды нельзя оставлять на самом дереве — срывайте их и выносите из сада, чтобы не допустить заражения деревьев.

Если увидите, что под воздействием влаги листья яблони прижаты к стволу, немедленно уберите, так как они могут быстро вызвать гниение коры, что повредит внешний защитный слой дерева. При необходимости также обработайте яблони специальными средствами от вредителей, которые зимуют в коре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с розами в октябре, чтобы они пышно цвели весной. Советы цветоводам на осень.