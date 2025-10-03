Допоможіть яблуням пережити зиму: що робити з фруктовими деревами під час та після збору урожаю

Зробіть це з яблунями у восени, і вони потішать гарним урожаєм у наступному сезоні

Жовтень — час збирання врожаю яблук. У цей період багато садівників і дачників збирають і обривають яблука в саду, готуючи їх до зберігання на зиму. Часто у цьому процесі на землі під яблунею залишаються зіпсовані чи гнилі плоди. Однак лишати їх не потрібно — ні на деревах, ні під ними.

"Телеграф" розповість, як доглядати яблуні восени, щоб вони пережили зиму і добре плодоносили наступного року.

Що робити з яблунями у жовтні?

Восени, коли йде багато дощів, яблуні особливо схильні до хвороб і грибків, пише Express. Запобігти зараженню плодових дерев можна, якщо не залишати в саду гнилі яблука.

Як кажуть експерти з садівництва, дуже важливо прибирати з-під яблуні зайве листя, тому що в ньому накопичується волога і можуть розвиватися грибкові болячки, і гнилі яблука. Також зіпсовані плоди не можна залишати на самому дереві — зривайте їх і виносьте з саду, щоб не допустити зараження дерев.

Якщо ви побачите, що під впливом вологи листя яблуні притиснуте до стовбура, негайно приберіть його, оскільки воно може швидко викликати гниття кори, що пошкодить зовнішній захисний шар дерева. За потреби також обробіть яблуні спеціальними засобами від шкідників, які зимують у корі.

