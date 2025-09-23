Огромный дворец превратился в руины: как сейчас выглядит "Метеор" в Днепре
Дворец "Метеор" так и не был реконструирован, несмотря на планы восстановления
Спортивный комплекс "Метеор" в Днепре уже давно находится в состоянии запустения. С каждым годом вероятность его восстановления стремительно снижается, особенно в условиях войны, когда приоритеты на финансирование сфокусированы на других потребностях и город периодически находится под атакой российских дронов и ракет.
Днепрянин Петр Иванников на своей странице в Instagram показал свежие кадры из полуразрушенного "Метеора", а "Телеграф" решил напомнить историю этого легендарного спорткомплекса.
Архитектором и руководителем команды, проектировавшей ледовый дворец "Метеор" в Днепре, был Юрий Худяков. Он и его коллектив спроектировали стадион "Метеор", плавательный бассейн и сам Ледовый дворец. Строительство началось в 1975 году, а открыли комплекс 3 августа 1983 года.
Для того времени это был уникальный объект: две ледовые арены, специализированные залы, стрелковый тир и возможность трансформации ледовой площадки в концертный зал. Вместимость комплекса достигала 5–6,5 тысяч зрителей. В спорткомплексе проводили не только хоккейные матчи и соревнования по фигурному катанию, но и баскетбольные турниры, крупные концерты и шоу-программы. Здесь тренировались известные спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл.
В начале 2000-х годов начался процесс упадка. Капитальные ремонты и реконструкции неоднократно планировались, но так и не были реализованы. В 2013 году дворец передали на баланс государственного предприятия "Ледовые арены" с перспективой подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Но после отмены турнира работы остановились. Более того, объект оказался фактически разрушенным изнутри, несмотря на то, что было освоено 72 миллиона гривен бюджетных средств.
В последующие годы предпринимались новые попытки возродить комплекс. В 2020 году инициативу реконструкции поддержал Днепропетровский областной совет, а в 2021-м департамент капитального строительства объявил тендер. Подрядчик получил аванс и начал подготовительные работы, но реконструкцию так и не провели из-за военного положения. Деньги вернули, договор расторгли, а дворец вновь остался заброшенным.
По "Метеору" сейчас и не скажешь, что раньше это был один из самых современных и крупных спортивных объектов. Металлические конструкции и облицовка сняты, все разграблено мародерами. Внутрь здания может попасть кто угодно и там мало что уцелело. В полуразрушенном здании проводят время подростки. Они оборудовали для себя тарзанку.
