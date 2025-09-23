Огромный дворец превратился в руины: как сейчас выглядит "Метеор" в Днепре

Дворец "Метеор" так и не был реконструирован, несмотря на планы восстановления

Спортивный комплекс "Метеор" в Днепре уже давно находится в состоянии запустения. С каждым годом вероятность его восстановления стремительно снижается, особенно в условиях войны, когда приоритеты на финансирование сфокусированы на других потребностях и город периодически находится под атакой российских дронов и ракет.

Днепрянин Петр Иванников на своей странице в Instagram показал свежие кадры из полуразрушенного "Метеора", а "Телеграф" решил напомнить историю этого легендарного спорткомплекса.

Архитектором и руководителем команды, проектировавшей ледовый дворец "Метеор" в Днепре, был Юрий Худяков. Он и его коллектив спроектировали стадион "Метеор", плавательный бассейн и сам Ледовый дворец. Строительство началось в 1975 году, а открыли комплекс 3 августа 1983 года.

Строительство "Метеора". Фото: facebook.com/artemiy.kostyuk

Для того времени это был уникальный объект: две ледовые арены, специализированные залы, стрелковый тир и возможность трансформации ледовой площадки в концертный зал. Вместимость комплекса достигала 5–6,5 тысяч зрителей. В спорткомплексе проводили не только хоккейные матчи и соревнования по фигурному катанию, но и баскетбольные турниры, крупные концерты и шоу-программы. Здесь тренировались известные спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл.

В начале 2000-х годов начался процесс упадка. Капитальные ремонты и реконструкции неоднократно планировались, но так и не были реализованы. В 2013 году дворец передали на баланс государственного предприятия "Ледовые арены" с перспективой подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Но после отмены турнира работы остановились. Более того, объект оказался фактически разрушенным изнутри, несмотря на то, что было освоено 72 миллиона гривен бюджетных средств.

"Метеор" изнутри. Фото: Александр Волок

В последующие годы предпринимались новые попытки возродить комплекс. В 2020 году инициативу реконструкции поддержал Днепропетровский областной совет, а в 2021-м департамент капитального строительства объявил тендер. Подрядчик получил аванс и начал подготовительные работы, но реконструкцию так и не провели из-за военного положения. Деньги вернули, договор расторгли, а дворец вновь остался заброшенным.

По "Метеору" сейчас и не скажешь, что раньше это был один из самых современных и крупных спортивных объектов. Металлические конструкции и облицовка сняты, все разграблено мародерами. Внутрь здания может попасть кто угодно и там мало что уцелело. В полуразрушенном здании проводят время подростки. Они оборудовали для себя тарзанку.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю Дворца спорта в Харькове. Легендарное спортивное сооружение разрушено в результате ракетной атаки.