Таких единицы: во Львове загорелся технопарк Sparrow после атаки РФ, что в нем было особенного (фото)

Sparrow Park был построен всего два года назад

Во Львов и область этой ночью летели дроны и ракеты. Их было многовато. Некоторые из них попали в технопарк Sparrow.

Индустриальный парк Sparrow Park Львов – это современный производственно-логистический объект, расположенный в пределах Львова, в промышленной зоне "Сигновка". Его реализует частная компания Sparrow Industries, по данным " abmk ".

Парк занимает примерно 19 гектаров земли. Он предусмотрен как комплексная предпринимательская деятельность производственных и складских помещений класса А с высокими стандартами технического оснащения и инфраструктуры.

Проект предусматривает несколько очередей строительства. Первая очередь состоит из производственно-складских и административных зданий, инженерных сооружений (насосной, трансформаторных и газораспределительных подстанций), контрольно-пропускного пункта, а также обустройства дорог, стоянок, сетей и благоустройства территории. Она уже завершена.

Заметим, что в складах, которые сгорели, хранилась одежда польской компании LPP (бренды одежды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), как сообщили в Telegram-канале "Реальный Львов". Кроме того, там было много табака, сигарет и электронных сигарет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 3 октября россияне нанесли самый большой с начала полномасштабного вторжения удар по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины.