Таких одиниці: у Львові загорівся технопарк Sparrow після атаки РФ, що в ньому було особливого (фото)

Sparrow Park було збудовано лише два роки тому

На Львів та область цієї ночі летіли дрони та ракети. Їх було забагато. Деякі з них влучили у технопарк Sparrow.

Індустріальний парк Sparrow Park Львів — це сучасний виробничо-логістичний об’єкт, розташований у межах Львова, у промисловій зоні "Сигнівка". Його реалізовує приватна компанія Sparrow Industries, за даними "abmk".

Парк займає приблизно 19 гектарів землі. Він передбачений як комплексна підприємницька діяльність виробничих та складських приміщень класу А з високими стандартами технічного оснащення та інфраструктури.

Проєкт передбачає кілька черг будівництва. Перша черга складається зі виробничо-складських і адміністративних будівель, інженерних споруд (насосної, трансформаторних та газорозподільчих підстанцій), контрольно-пропускного пункту, а також облаштування доріг, стоянок, мереж і благоустрою території. Вона вже завершена.

Зауважимо, що в складах, які згоріли, зберігався одяг польської компанії LPP (бренди одягу Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), як повідомили у Telegram-каналі "Реальний Львів". Крім того, там було багато тютюну, цигарок та електронних цигарок.

