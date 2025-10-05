Рус

Таких одиниці: у Львові загорівся технопарк Sparrow після атаки РФ, що в ньому було особливого (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1881
Росіяни атакували "молодий" індустріальний парк на Галичині Новина оновлена 05 жовтня 2025, 11:19
Росіяни атакували "молодий" індустріальний парк на Галичині. Фото Колаж "Телеграфу"

Sparrow Park було збудовано лише два роки тому

На Львів та область цієї ночі летіли дрони та ракети. Їх було забагато. Деякі з них влучили у технопарк Sparrow.

Індустріальний парк Sparrow Park Львів — це сучасний виробничо-логістичний об’єкт, розташований у межах Львова, у промисловій зоні "Сигнівка". Його реалізовує приватна компанія Sparrow Industries, за даними "abmk".

Парк займає приблизно 19 гектарів землі. Він передбачений як комплексна підприємницька діяльність виробничих та складських приміщень класу А з високими стандартами технічного оснащення та інфраструктури.

Проєкт передбачає кілька черг будівництва. Перша черга складається зі виробничо-складських і адміністративних будівель, інженерних споруд (насосної, трансформаторних та газорозподільчих підстанцій), контрольно-пропускного пункту, а також облаштування доріг, стоянок, мереж і благоустрою території. Вона вже завершена.

Зауважимо, що в складах, які згоріли, зберігався одяг польської компанії LPP (бренди одягу Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), як повідомили у Telegram-каналі "Реальний Львів". Крім того, там було багато тютюну, цигарок та електронних цигарок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ніч проти 3 жовтня росіяни здійснили найбільший від початку повномасштабного вторгнення удар по об’єктах газодобувної інфраструктури України.

Теги:
#Львів #Війна #Парк