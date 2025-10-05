Внезапно умерла в 33 года: где похоронена звезда украинских сериалов Куклина и как выглядит ее могила

Куклиной не стало в 33 года

Сегодня, 5 октября — шестая годовщина со дня смерти известной украинской актрисы театра и кино Марины Куклиной. Она играла в таких кинороботах, как "Пес", "Моя бабушка Фани Каплан", "Доктор Ковальчук". Актриса внезапно скончалась в 2019 году. Также мы рассказывали, почему не стало звезды украинских сериалов Ольги Когут.

Марина Куклина прославилась игрой в сериале "Возвращение Мухтара"

Актриса сыграла почти в 50 фильмах и сериалах

Куклина в течение года боролась с онкологией

Что известно о Марине Куклиной

Что известно о Марине Куклиной

Будущая актриса родилась в 1986 году. Она получила образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2007 году Марина стала актрисой Киевского театра юного зрителя на Липках. Она играла в спектаклях "Полианна", "Шоша", "Призрак замка Кентервиль".

Марина Куклина начала карьеру из театра, фото из сети

В 2009 году Куклина дебютировала в кино, снявшись в сериалах "По закону" и "Возвращение Мухтара-5". Вскоре актриса исполнила роль экстрасенса Ольги в фильме "Психические детективы". Следующими работами с участием Куклиной стали биографическая драма "Анна Герман" и медицинский сериал "Женщина-врач".

Дальше карьера актрисы развивалась стремительно. Она играла животновода в мелодраматическом сериале "Я буду ждать тебя всегда", менеджера по рекламе— в сериале "Давай поцелуемся", подозреваемую — в сериале "Отделение 44".

Марина Куклина в кино, фото из сети

В 2016 году Марина сыграла в историко-биографическом фильме "Моя бабушка Фанни Каплан". По сюжету в пригороде Парижа живет женщина, которая находит дневник своей бабушки — Фани Каплан. Из записей она узнает о любви бабушки к Виктору Гарскому. Впоследствии женщину обвинили в покушении на Владимира Ленина.

Марина Куклина в фильме "Моя бабушка Фанни Каплан", скриншот "Штуки-дрюки"

В 2017 году Марина появилась в мелодраме "Кафе на Садовой". В ее основе — истории трех женщин, каждая из которых хочет быть счастливой. Героиня Куклиной отбыла тюремное наказание вместо своего мужа и вместе с тем пытается вернуть сына, которого ее избранник отдал на воспитание другим людям.

Прочтя сценарий, почувствовала, что это моя история. У меня есть сын, и с каждым днем я все больше убеждаюсь, что это самая волшебная миссия женщины – быть матерью. Возможность быть верным себе, своим чувствам, своему пути. Нужно мужественно отстаивать, и тогда счастье обретет форму. Марина Куклина

Марина Куклина в мелодраме "Кафе на Садовой", скриншот "Штуки-дрюки"

Также Куклина играла учительницу в сериале "Секрет неприступной красавицы", медсестру — в "Завещание принцессы" и "Другая", врача — в "Доктор Ковальчук", мастера маникюра — в "Сердце следователя".

Актриса состояла в браке с украинским режиссером Андреем Маем, с которым воспитывала сына.

Почему умерла и где похоронена Марина Куклина

В 2018 году у актрисы обнаружили онкологию. Родные собирали деньги на ее лечение. Однако 5 октября 2019 года Куклина скончалась. Ей было всего 33 года.

Куклина в последний год жизни, фото из сети

Куклину похоронили в Киеве. Актрисе установили гранитный памятник круглой формы с ее черно-белым портретом. Мемориал окружен аркой.

Могила Марины Куклиной, скриншот из видео "Гранит СВ"

