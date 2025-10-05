Раптово померла у 33 роки: де похована зірка українських серіалів Кукліна і як виглядає її могила
Кукліної не стало у 33 роки
Сьогодні, 5 жовтня — шості роковини від дня смерті відомої української акторки театру та кіно Марини Кукліної. Вона грала у таких кінороботах, як "Пес", "Моя бабуся Фані Каплан", "Доктор Ковальчук". Актриса раптово померла у 2019 році. Також ми розповідали, чому не стало зірки українських серіалів Ольги Когут.
Що треба знати:
- Марина Кукліна прославилась грою у серіалі "Повернення Мухтара"
- Акторка зіграла майже у 50 фільмах і серіалах
- Кукліна протягом року боролась з онкологією
"Телеграф" розповість, якою була кар'єра акторки, де вона грала, а також як виглядає могила Кукліної.
Що відомо про Марину Кукліну
Майбутня акторка народилася у 1986 році. Вона здобула освіту у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. У 2007 році Марина стала акторкою Київського Театру юного глядача на Липках. Вона грала у виставах "Поліанна", "Шоша", "Привид замку Кентервіль".
У 2009 році Кукліна дебютувала у кіно, знявшись у серіалах "По закону" і "Повернення Мухтара-5". Невдовзі акторка виконала роль екстрасенса Ольги у стрічці "Психічні детективи". Наступними роботами за участі Кукліної стали біографічна драма "Анна Герман" і медичний серіал "Жінка-лікар".
Далі кар'єра акторки розвивалась стрімко. Вона грала тваринницю у мелодраматичному серіалі "Я буду чекати тебе завжди", рекламницю — у серіалі "Давай поцілуємося", підозрювану — у серіалі "Відділення 44".
У 2016 році Марина зіграла в історико-біографічному фільмі "Моя бабуся Фанні Каплан". За сюжетом у передмісті Парижа мешкає жінка, яка знаходить щоденник своєї бабусі — Фані Каплан. Із записів вона дізнається про кохання бабусі до Віктора Гарського. Згодом жінку звинуватили в замаху на Володимира Леніна.
У 2017 році Марина з'явилась в мелодрамі "Кафе на Садовій". В її основі — історії трьох жінок, кожна з яких хоче бути щасливою. Героїня Кукліної відбула тюремне покарання замість свого чоловіка і водночас намагається повернути сина, якого її обранець віддав на виховання іншим людям.
Прочитавши сценарій, відчула, що це моя історія. У мене є син, і з кожним днем я все більше переконуюся, що це найчарівніша місія жінки – бути матір'ю. Можливість бути вірним собі, своїм почуттям, своєму шляху. Потрібно мужньо відстоювати, і тоді щастя набуде форми.
Також Кукліна грала вчительку у серіалі "Секрет неприступної красуні", медсестру — у "Заповіт принцеси" та "Інша", лікарку — у "Доктор Ковальчук", майстриню манікюру — у "Серце слідчого".
Актриса перебувала у шлюбі з українським режисером Андрієм Маєм, з яким виховувала сина.
Чому померла і де похована Марина Кукліна
У 2018 році в акторки виявили онкологію. Рідні збирали гроші на її лікування. Однак 5 жовтня 2019 року Кукліна померла. Її було лише 33 роки.
Кукліну поховали в Києві. Акторці встановили гранітний пам'ятник круглої форми з її чорно-білим портретом. Меморіал оточений аркою.
