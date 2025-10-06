Чтобы не поругаться с близкими: что нельзя делать 6 октября

Сегодня запрещено физически работать

В понедельник, 6 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют ученика Иисуса Христа — апостола Фому. По старому стилю это происходило 19 октября.

Апостола Фому чествуют все христианские церкви. Он распространял Евангелие в Азии, в частности дойдя до Южной Индии. Тома был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он упоминается во всех четырех Евангелиях.

Апостол Фома, фото из сети

Впервые о Фоме написали в истории о болезни, смерти и воскресении Лазаря из Вифании. Тогда Христос шел в Вифанию с апостолами, чтобы воскресить Лазаря. Возле Иерусалима его ожидала опасность, однако Фома не побоялся и сказал: "Идем и мы с ним, чтобы вместе умереть".

Апостола замучили около 72 года. Его пронзили копьями. На месте захоронения мученика построили базилику Святого Фомы, которая считается одной из трех главных христианских святынь.

Традиции и приметы 6 октября

В этот день верующие идут в храм и чествуют апостола Фому. Они просят у святого здоровья, мира и изобилия. В народе в этот день заканчивали работу на земле и готовились к зиме.

Ясно сегодня – осень будет теплой.

Заметили утреннюю росу – скоро будет похолодание.

Снежит – зима будет долгой.

Что нельзя делать 6 октября

Запрещается работать физически, чтобы не разозлить святого.

Не стоит заниматься рукоделием, вышиванием, шитьем.

Нельзя ссориться, сплетничать, говорить о ком-то плохо. Так можно попасть в конфликтные ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных государственных праздниках в Украине, которые приходятся на октябрь 2025 года. Проверьте, помните ли вы о них.