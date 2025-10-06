Аби не посваритися з близькими: що не можна робити 6 жовтня

Сьогодні заборонено фізично працювати

У понеділок, 6 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують учня Ісуса Христа — апостола Тому. За старим стилем це відбувалося 19 жовтня.

Апостола Тому вшановують всі християнські церкви. Він поширював Євангеліє в Азії, зокрема дійшовши Південної Індії. Тома був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він згадується у всіх чотирьох Євангеліях.

Апостол Тома, фото з мережі

Уперше про Тому написали в історії про хворобу, смерть та воскресіння Лазаря з Вифанії. Тоді Христос йшов у Вифанію із апостолами, щоб воскресити Лазаря. Біля Єрусалима його чекала небезпека, однак Тома не забоявся і сказав: "Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти".

Апостола закатували близько 72 року. Його пронизали списами. На місці поховання мученика звели базиліку Святого Томи, яка вважається однією з трьох головних християнських святинь.

Традиції та прикмети 6 жовтня

У цей день віряни йдуть до храму і вшановують апостола Тому. Вони просять у святого здоров'я, миру і достатку. У народі цього дня закінчували працювати на землі та готувалися до зими.

Ясно сьогодні — осінь буде теплою.

Помітили ранкову росу — скоро буде похолодання.

Сніжить — зима буде довгою.

Що не можна робити 6 жовтня

Забороняється працювати фізично, аби не розізлити святого.

Не варто займатися рукоділлям, вишиванням, шиттям.

Не можна сваритися, пліткувати, говорити про когось погано. Так можна потрапити у конфліктні ситуації.

