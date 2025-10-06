Сестры-близнецы прожили 215 лет на двоих: при чем здесь палочки (видео)

Японские долгожительницы впервые заработали нормальные деньги после 100 лет

В Японии живет старейшая жительница Азии Сигэко Кагава. Но она далеко не единственная долгожительница из Страны восходящего Солнца. Кин Нарита и Гин Кание, в девичестве Яно, были самыми старыми в истории однояйцевыми близнецами, пока их рекорд не побили другие японки.

В год их рождения Рудольф Дизель получил патент на свой дизельный двигатель, а в Киеве открылась первая трамвайная линия протяженностью 1 км. "Телеграф" решил рассказать о жизни сестер-долгожительниц, которые стали культовыми фигурами в Японии.

У близнецов были разные характеры и группы крови

Они родились в семье фермеров в Нагое, в центральной Японии, 1 августа 1892 года, через несколько лет после первых демократических выборов в стране. Близнецы стали свидетелями более чем столетней истории Японии, пережив войны, лишения и замечательную трансформацию страны в современное государство.

Кин была старшей дочерью, а Гин — младшей. Позже анализы показали, что они были однояйцевыми близнецами, хотя у них различались группы крови. Их имена означают "Золото" и "Серебро". В Японии их также ласково называли Кинсан Гинсан.

Несмотря на то, что они были идентичными, их личности были разительно разными: Кин была живой и разговорчивой, а Гин — тихой и сдержанной. Различия в характере можно заметить даже на фото.

Кин Нарита и Гин Кание

Сестры впервые достаточно заработали после 100 лет

Гин как-то пошутила, что жизнь начинается в сто лет, и они с сестрой обрели всенародное признание лишь после достижения этого возраста. В честь столетия они выпустили рэп-композицию, которая мгновенно возглавила чарты.

Фотографии смеющихся Кин и Гин использовались для рекламы марок, телефонных карт и бытовых чистящих средств. Их морщинистые лица и сияющие улыбки стали привычным зрелищем, поскольку они появлялись повсюду — от рекламы до телевикторин. Примечательно, что мягкие игрушки, принявшие образы сестер, до сих пор продаются на Ebay.

Мягкая игрушка в виде одной из бабушек Кинсан Гинсан

Для многих в Японии, где существует национальный праздник "Уважение к старшим", они стали центром конфуцианского почтения к пожилым людям.

Двое хихикающих близнецов наконец-то заработали достаточно в 101 год, чтобы подать свои первые налоговые декларации. Кин шутила, что они отложат эти деньги на старость.

В возрасте 102 лет они совершили свою первую зарубежную поездку на Тайвань, где их встретили более 1000 пар близнецов.

Взаимная поддержка, юмор или активность: в чем причина долголетия?

Сохранились кадры, на которых видно, как сестры во время молитвы кланяются до пола, сидя на нем в традиционной для японцев позе. Во время съемки видео сестрам было по 106 лет.

В свой 107-й день рождения они приняли участие в церемонии посадки деревьев, держа в руках розовые лопаты.

"Мы никогда не думали, что проживем так долго. Мы смогли выжить, потому что были близнецами. Мы нужны друг другу больше, чем кто-либо другой в мире", – сказала Кин на праздновании их столетия.

Также они часто приписывали свое долголетие не богатству или привилегиям, а простому образу жизни, наполненному юмором и стойкостью.

Что и как ели сестры-долгожительницы

Многие считают, что Кин-сан и Гин-сан дожили до своего удивительного возраста благодаря здоровому питанию. Они ели три раза в день, а рацион включал тушеную рыбу, сашими (сырую рыбу), вареные овощи, фасоль и рисовую кашу.

Вместе с тем японский диетолог Асако Арамаки делает акцент на том, что долгожительницы-близнецы использовали для приема пищи традиционные палочки. По ее, мнению представители "племени без палочек" склонны особенно небрежно относиться к полноценному завтраку, ужинать в неурочное время и постоянно перекусывать в течение дня.

Исследование сингапурских ученых показало, что при приеме пищи с использованием палочек наблюдался значительно более низкий гликемический отклик, чем при использовании ложки. Авторы связывают это с тем, что использование палочек приводит к меньшему объему пищи за один прием, большему числу жеваний на порцию и более длительному времени приема пищи, что изменяет скорость усвоения углеводов.

Тарелка риса и палочки для еды

Японские исследователи подтвердили, что регулярное освоение навыков работы с палочками значительно улучшает мелкую моторику и координацию движений, включая использование недоминантной руки. Их корейские коллеги, в свою очередь, доказали, что тренировка мелкой моторики повышает ловкость, координацию и функциональную активность рук, что особенно важно в контексте сохранения когнитивных и моторных функций у пожилых людей.

Сестры прожили 215 лет на двоих

Кин умерла во сне от сердечной недостаточности 23 января 2000 года в возрасте 107 лет и 175 дней. Гин ушла из жизни годом позже в возрасте 108 лет. Причину смерти не удалось отнести к какому-либо конкретному диагнозу, поэтому была указана "старость".

