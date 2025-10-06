Сестри-близнючки прожили 215 років на двох: до чого тут палички (відео)

Японські довгожительки вперше заробили нормальні гроші після 100 років

У Японії живе найстаріша мешканка Азії Сігеко Кагава. Але вона далеко не єдина довгожителька з Країни Вранішнього Сонця. Кін Наріта і Гін Каніє, у дівочості Яно, були найстарішими в історії однояйцевими близнюками, поки їхній рекорд не побили інші японки.

У рік їхнього народження Рудольф Дизель отримав патент на свій дизельний двигун, а в Києві відкрилася перша трамвайна лінія завдовжки 1 км. "Телеграф" вирішив розповісти про життя сестер-довгожительок, які стали культовими фігурами у Японії.

У близнюків були різні характери та групи крові

Вони народилися в сім’ї фермерів у Нагої, в центральній Японії, 1 серпня 1892, через кілька років після перших демократичних виборів у країні. Близнюки стали свідками більш ніж столітньої історії Японії, переживши війни, поневіряння та чудову трансформацію країни в сучасну державу.

Кін була старшою дочкою, а Гін — молодшою. Пізніше аналізи показали, що вони були однояйцевими близнюками, хоча у них відрізнялися групи крові. Їхні імена означають "Золото" та "Срібло". У Японії їх також лагідно називали Кінсан Гінсан.

Попри те, що вони були ідентичними, їхні особистості були разюче різними: Кін була живою і балакучою, а Гін — тихою і стриманою. Відмінності у характері можна побачити навіть на фото.

Кін Наріта та Гін Каніє

Сестри вперше достатньо заробили після 100 років

Гін якось пожартувала, що життя починається у сто років, і вони з сестрою здобули всенародне визнання лише після досягнення цього віку. На честь сторіччя вони випустили реп-композицію, яка миттєво очолила чарти.

Фотографії Кін і Гін, що сміються, використовувалися для реклами марок, телефонних карток і побутових засобів для чищення. Їхні зморшкуваті обличчя та сяючі усмішки стали звичним видовищем, оскільки вони з’являлися всюди — від реклами до телевікторин. Примітно, що м’які іграшки, які прийняли образи сестер, продаються на Ebay.

М’яка іграшка у вигляді однієї з бабусь Кінсан Гінсан

Для багатьох у Японії, де існує національне свято "Повага до старших", вони стали центром конфуціанської поваги до людей похилого віку.

Двоє близнюків, що хихикали, нарешті заробили достатньо у 101 рік, щоб подати свої перші податкові декларації. Кін жартувала, що вони відкладуть ці гроші на старість.

У віці 102 років вони здійснили свою першу закордонну поїздку на Тайвань, де їх зустріли понад 1000 пар близнюків.

Взаємна підтримка, гумор чи активність: у чому причина довголіття?

Збереглися кадри, на яких видно, як сестри під час молитви кланяються до підлоги, сидячи на ній у традиційній для японців позі. Під час зйомки відео сестрам було по 106 років.

У свій 107 день народження вони взяли участь у церемонії посадки дерев, тримаючи в руках рожеві лопати.

"Ми ніколи не думали, що проживемо так довго. Ми змогли вижити, тому що були близнюками. Ми потрібні один одному більше, ніж будь-хто інший у світі", — сказала Кін на святкуванні їхнього століття.

Також вони часто приписували своє довголіття не багатству чи привілеям, а простому способу життя, наповненому гумором та стійкістю.

Що і як їли сестри-довгожительки

Багато хто вважає, що Кін-сан та Гін-сан дожили до свого дивовижного віку завдяки здоровому харчуванню. Вони їли тричі на день, а раціон включав тушковану рибу, сашимі (сиру рибу), варені овочі, квасолю та рисову кашу.

Водночас японська дієтологиня Асако Арамакі наголошує на тому, що довгожительки-близнюки використовували для їди традиційні палички. На її думку, представники "племені без паличок" схильні особливо недбало ставитись до повноцінного сніданку, вечеряти у неурочний час і постійно перекушувати протягом дня.

Дослідження сінгапурських вчених показало, що при їді з використанням паличок спостерігався значно нижчий глікемічний відгук, ніж при використанні ложки. Автори пов’язують це з тим, що використання паличок призводить до меншого обсягу їжі за один прийом, більшого числа жування на порцію і більш тривалого часу прийому їжі, що змінює швидкість засвоєння вуглеводів.

Тарілка рису та палички для їжі

Японські дослідники підтвердили, що регулярне освоєння навичок роботи з паличками значно покращує дрібну моторику та координацію рухів, включаючи використання недомінантної руки. Їх корейські колеги, своєю чергою, довели, що тренування дрібної моторики підвищує спритність, координацію та функціональну активність рук, що особливо важливо в контексті збереження когнітивних та моторних функцій у людей похилого віку.

Сестри прожили 215 років на двох

Кін померла уві сні від серцевої недостатності 23 січня 2000 року у віці 107 років та 175 днів. Гін пішла з життя на рік пізніше у віці 108 років. Причину смерті не вдалося віднести до якогось конкретного діагнозу, тому було вказано "старість".

Нагадаємо, Текля Юневич прожила довге та насичене життя, відзначивши свій 116-й день народження. Після Другої світової війни переїхала до Польщі, де померла 2022 року. Жінку офіційно визнано найстарішою людиною в історії, яка народилася на території сучасної України, а також найстарішою людиною в історії Польщі.