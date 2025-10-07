Готовим сад к зиме: что обязательно нужно сделать на участке в октябре

До морозов нужно успеть подготовить сад к зимовке и убрать все лишнее

Осень — время сбора урожая и подготовки к зиме. Очень важно навести порядок на участке до наступления холодов и снегопадов. И октябрь для этого отлично подходит — еще не сильно холодно и местами даже бывает сухо.

"Телеграф" расскажет, что обязательно нужно сделать в саду до наступления морозов.

Как подготовить участок к зиме?

Первое, что нужно сделать — это собрать весь урожай и семена цветов, если до сих пор этого не сделали, пишет Express. Не оставляйте на деревьях в саду ни яблок, ни груш. Причем собрать нужно также гнилые и испорченные фрукты, чтобы они не распространяли болезни и грибки.

Также в октябре нужно убрать отмершие растения и опавшие листья, чтобы привести внешний вид сада в порядок. Из них можно сделать компост или же просто выбросить на свалку, но ни в коем случае нельзя сжигать.

Очистка сада, грядок и клумб от высохших стеблей растений и листья также предотвратит появления вредителей и грибков, которые могут распространиться на другие многолетние растения.

В октябре самое время обрезать кустарники и некоторые виды растений, которые заросли за летний сезон. Это сделает ваш сад более ухоженным и опрятным.

Можно также провести санитарную дезинфекцию сада, используя специальные средства. Это поможет избавиться от вредителей и грибков, которые затаились в коре и грунте до весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что посеять в октябре для раннего урожая весной. Среди культур — чеснок, укроп, лук и не только.