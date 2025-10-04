Готовим сад к зиме: три главные задачи, которые нужно выполнить на участке в октябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После сбора урожая сад нужно подготовить к зимовке
Осень — время сбора урожая, однако когда все плоды собраны и отправлены на хранение, расслабляться рано. В октябре самое время начать готовить сад к зиме. Есть три задачи, которые нужно выполнить на участке перед холодами.
"Телеграф" расскажет, что именно нужно сделать, чтобы ваш сад был готов к холодному сезону и успешно пережил зиму.
Три задачи в саду на октябрь
- Уберите опавшие листья
Это задача номер один на осень, пишет Express. Уберите не только листья, но оставшиеся под деревьями гнилые плоды, если такие есть, чтобы не подвергать сад болезням и грибкам. Кроме того, опавшие листья могут стать приютом для зимовки вредителей, слизней или личинок. Чтобы избежать этого — соберите листья из сада. Это также отразится на внешнем виде участка — он будет более ухоженным.
- Выдерните сорняки
Может показаться, что выдергивание сорняков — это весенняя или летняя задача, однако осень тоже для этого подходит. В октябре почва более влажная и мягкая, а значит сорняки будут удаляться проще и быстрее. Это нужно для того, чтобы вредные растения не укоренились на вашем участке.
- Обрежте кусты и многолетние растения
В октябре очень важно провести санитарную обрезку кустов и многолетних растений в саду. Это поможет сохранить их здоровыми и защитить от распространения болезней, если уже появились их признаки. Обрежьте сухие ветки чистым секатором и кусты на вашем участке будут выглядеть красиво и опрятно, как и другие многолетние растения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с фруктовыми деревьями во время и после сбора урожая. Помогите яблоням пережить зиму.