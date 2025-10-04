Готовим сад к зиме: три главные задачи, которые нужно выполнить на участке в октябре

После сбора урожая сад нужно подготовить к зимовке

Осень — время сбора урожая, однако когда все плоды собраны и отправлены на хранение, расслабляться рано. В октябре самое время начать готовить сад к зиме. Есть три задачи, которые нужно выполнить на участке перед холодами.

"Телеграф" расскажет, что именно нужно сделать, чтобы ваш сад был готов к холодному сезону и успешно пережил зиму.

Три задачи в саду на октябрь

Уберите опавшие листья

Это задача номер один на осень, пишет Express. Уберите не только листья, но оставшиеся под деревьями гнилые плоды, если такие есть, чтобы не подвергать сад болезням и грибкам. Кроме того, опавшие листья могут стать приютом для зимовки вредителей, слизней или личинок. Чтобы избежать этого — соберите листья из сада. Это также отразится на внешнем виде участка — он будет более ухоженным.

Осенний сад. Фото: сгенерированно ИИ

Выдерните сорняки

Может показаться, что выдергивание сорняков — это весенняя или летняя задача, однако осень тоже для этого подходит. В октябре почва более влажная и мягкая, а значит сорняки будут удаляться проще и быстрее. Это нужно для того, чтобы вредные растения не укоренились на вашем участке.

Обрежте кусты и многолетние растения

В октябре очень важно провести санитарную обрезку кустов и многолетних растений в саду. Это поможет сохранить их здоровыми и защитить от распространения болезней, если уже появились их признаки. Обрежьте сухие ветки чистым секатором и кусты на вашем участке будут выглядеть красиво и опрятно, как и другие многолетние растения.

