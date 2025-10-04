Украинец приручил хищного пушистика и покорил сеть милыми видео с ним

Хищник пытается участвовать во всех делах и дружит с собачкой

Житель Хмельницкой области приручил дикого лисенка. Животное подросло и даже "помогает" хозяину по хозяйству.

Украинец назвал любимца Фоксик. Вероятно, такое имя он выбрал потому, что fox на английском – лиса. Хозяин часто публикует милые видео со своим пушистиком.

Фоксик живет в собственном домике во дворе, он очень общительный и пытается участвовать во всех делах семьи. К примеру, на этот раз он помогал "сортировать" картошку. Оживленное животное заинтересованно прыгало по груде картофеля, сложенного в подвале.

У Фоксика есть друг — маленькая собачка породы джек рассел терьер. Они очень забавно играют.

Хозяин лиса рассказал и показал, чем он его кормит. В рационе Фоксика мясо и яйца, но он охотно лакомится грушей.

Приручение лис — риски

Фоксик выглядит очень мило и забавно, однако лисы — дикие животные и хищники, и их одомашнивание несет определенные угрозы. Даже "прирученная" лиса остается диким животным и имеет непредсказуемые инстинкты. Никогда нельзя быть уверенным, что животное не укусит или не поцарапает внезапно. Челюсти лис очень мощные, их укусы могут быть очень болезненными и с неприятными последствиями.

Кроме того, выросшая рядом с людьми лиса теряет навыки выживания в дикой природе. Животное становится зависимым от человека и неспособным вернуться в естественную для себя среду.

Напомним, ранее кандидат биологических наук Виталий Смаголь рассказал "Телеграфу", чем можно заразиться от лис кроме бешенства. Сейчас эти животные обживаются в городах – их все чаще видят в Киеве, Одессе, Днепре, западных регионах и т.д.