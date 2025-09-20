Жизнь мечты: "няшное" животное из Одессы нашло забавное место для развлечения (видео)

Рыжий шпиц на видео из Одессы доказал, насколько эта порода любит развлечения

Померанский шпиц – одна из самых дорогих пород собак в Украине. Приманками породы называют "няшный" внешний вид, густой мех и характер. Эти собаки небольшие и достаточно игривые.

Однако они также любят проводить время с владельцами. Настолько, что готовы разделить с ними качели. Такое видео было снято в парке Победы в Одессе. Рядом с пожилым мужчиной на качелях рыжий померанский шпиц.

Более того, очевидно именно для шпица это большее удовольствие, ведь качается он даже сильнее хозяина. Собака не проявляет никакого несогласия с происходящим, а наоборот, демонстрирует удовлетворение активностью.

Как говорили выше, у шпицев игривый и активный характер, они любят игры и прогулки, но нуждаются в умеренных физических нагрузках и готовы к совместным развлечениям. Так что качели — не самый плохой вариант.

Приучить шпица к подобному поведению не сложно, но эту породу собак нужно начинать дрессировать с детства, ведь сообразительный ум щенка требует постоянного контакта с хозяином и интересных задач.

