Сделайте это прямо сейчас: как не остаться без воды во время блекаутов

С этим лайфхаком вы сэкономите деньги

Ситуация с электроэнергией зимой может оказаться сложной. Поэтому нужно не только подготовить гаджеты, но и заранее подумать о запасе воды. Однако не стоит скупать в супермаркетах готовые бутыли, что не есть бюджетным вариантом.

Более экономным вариантом поделился пользователь TikTok. Для того чтобы не остаться без воды на случай блекаутов, лучше приобрести несколько пустых бутылей и наполнить их самостоятельно.

Почему не стоит покупать "готовую" воду

Во время кризисных ситуаций спрос на бутылированную воду резко растет, а с ним и цены. Часто люди, поддавшись панике, покупают десятки литров "готовой" воды, переплачивая за упаковку и маркетинг. На самом же деле в большинстве населенных пунктов сегодня есть водоматы или станции фильтрации, где можно самостоятельно набрать очищенную воду, оплатив всего несколько гривен за литр.

Как подготовиться правильно

Купите несколько пустых бутылей объемом 10-20 литров. Их можно найти в любом хозяйственном магазине. Тщательно промойте их содой или уксусом и высушите. Наберите воду в ближайшем водомате через бытовой фильтр или просто из-под крана.

Пустые бутыли помогут вам запастись водой дешевле. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Храните в прохладном, темном месте, подальше от солнца. Раз в две недели следует обновлять запас, чтобы вода оставалась свежей.

