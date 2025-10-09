Сэкономит время и нервы: лайфхак, как почистить орехи за считанные минуты

Существует бюджетный способ чистки орехов с помощью молотка

Осень – время сбора урожая орехов. В то же время возникает вопрос, как их почистить, чтобы не потратить много времени. Также мы рассказывали, как почистить полкилограмма чеснока за считанные минуты.

Пользователь тиктока поделился простым лайфхаком чистки орехов. В первую очередь нужно найти лоток для яиц и наполнить его полностью. После этого следует взять молоток и постучать им по каждому ореху.

Возьмите лоток для яиц, скриншот из тикток-канала evg_sk

Дальше надо постучать по орехам, скриншот из тикток-канала evg_sk

Преимущество такого способа состоит в том, что скорлупа не разлетается в разные стороны от удара. Однако важно сильно не бить по орехам, чтобы не повредить мякоть. Таким образом , вы можете почистить сразу 30 орехов, если взять соответствующую тару.

Чистим орехи, скриншот из тикток-канала evg_sk

Есть еще один способ, который использовали еще наши бабушки. Налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее. После этого положите в емкость орехи и дайте им покипеть в воде 5-7 минут. Помешивайте их.

Тогда скорлупа смягчится, и вам будет гораздо проще ее удалить. После этого снова возьмите молоток или другой тяжелый предмет и бейте по средней линии орехов. Это поможет легко расколоть скорлупу, а мякоть останется целой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро убрать опавшие листья с участка. Они могут скрывать определенную опасность.