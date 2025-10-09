Старейший в Украине метеоритный кратер расположен на Винничине

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Винницкой области между селами Луговая, Слободка, Иваньки и Жорнище старейший в Украине метеоритный кратер, он называется Ильинецкая астроблема.

Кратер образовался от метеорита диаметром 7 км, упавшего на Землю 400 млн лет назад. Во время падения он разогрелся до 6 тыс. градусов по Цельсию и под давлением 8 тыс. атмосфер пробил граниты Украинского кристаллического щита на глубину 800 метров и взорвался там. Мощность взрыва сравнима со 120-мегатонной бомбой.

В 1974 г. здесь были найдены бриллианты. Среди самых ценных находок — самый большой в мире агат, экспонируемый сейчас в Берлинском музее, нашли в этом кратере.

Сейчас в Винницком планетарии хранится 3-килограммовый обломок Ильинецкого метеорита, его оценили в 200 тысяч долларов.

Метеоритный кратер на Подолье. Фото: vezha.ua

Преимуществом природной достопримечательности является то, что Ильинецкий кратер частично доступен для осмотра, а не полностью скрыт под слоем почвы. Люди приезжают сюда полюбоваться удивительной красотой кратера, собрать травы для чая, найти космические обломки для своего оберега.

