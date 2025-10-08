Самая длинная гипсовая пещера в мире расположена в Тернопольской области

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Вблизи села Королевка в Борщевском районе Тернопольской области расположена самая длинная в мире гипсовая пещера "Оптимистическая". Пещера-лабиринт образовалась в результате растворения подземными водами гипсов неогенового возраста 14 миллионов лет назад.

Здесь есть более 260 км (!) ходов, галерей и гротов, а местами встречаются подземные озера. Наибольшим сокровищем пещеры есть кристаллы разнообразной формы и цвета. Кроме того, поражает пещера и своими снежными сугробами – скоплениями на дне ходов пещеры прозрачных игольчатых кристалликов гипса. Туристы прозвали их "пещерным снегом".

В пределах лабиринта пещеры выделяются 10 районов, каждый из которых отличается своими особенностями (структура лабиринтной сетки, морфология и размер ходов и галерей).

Подземные озера. Источник: http://optymistychna.com

Температура воздуха в "Оптимистической" пещере в течение года постоянна и колеблется от 9,5 – 10,5 градуса и не зависит от температуры воздуха на поверхности.

"Оптимистическая" является самой длинной пещерой Европы, самой длинной гипсовой пещерой мира и второй по длине среди известняковых пещер (уступает только известняковой Мамонтовой пещере в США). Она занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Кристаллы в гипсовой пещере. Источник: http://optymistychna.com

Уникальность и красота пещеры привлекает туристов-спелеологов и ученых многих стран мира. Сюда можно попасть на экскурсию, для сопровождения обязательно требуется специалист. А для самых отважных экстремалов устраивают туры, где приходится проползать в узких прижимах, перелезать через валуны, перепрыгивать через камни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве есть загадочная гора с мистической историей. Поговаривают, что там казнили заключенных, а ведьмы проводили шабаши.