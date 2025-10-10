Мечтал каждый мужчина. В Украине за бешеные деньги продают уникальные золотые часы из СССР (фото)

Этим часам не менее 50 лет

В Украине достаточно часто продают уникальные и раритетные вещи из СССР. Однако лишь небольшое количество их имеет настоящую ценность и может стоить более 30 тысяч. Так, к примеру, в продаже появились известные часы "Полет".

Соответствующее объявление опубликовали на портале по продаже подержанных вещей. Отмечается, что золотые часы продают за 39 900 грн.

Такая высокая стоимость обусловлена тем, что часы действительно изготовлены из золота, о чем свидетельствует 583 проба. По словам продавца, часы работают, но имеют следы пользования — мелкие царапины.

Объявления по продажам

Заметим, что "Полет" — это известная советская марка часов, которые производились с 1864 года. Часы, которые продают в Украине, имеют особую надпись на циферблате — "29 камней". Она значит, что механизм использует 29 рубиновых вставок в работе.

Часы Полет из СССР продают в Украине

Как выглядят золотые часы

Основные характеристики

Механизм – автоподзаводной;

Корпус выполнен из золота, проба 583;

Размеры — преимущественно корпус диаметром ~33 мм, толщина ~7 мм, от проушины до проушины ~42 мм;

Дата выпуска — преимущественно начало 1970-х годов, ведь тогда появились модели "29 камней".

Напомним, в Украине также продают раритетные часы из СССР — "Слава".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что игрушки, за которые сражались мальчишки в СССР, сейчас стоят десятки долларов.