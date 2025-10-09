Легендарные подстаканники в поездах: где их действительно делали в СССР и почему посуда из России – это временное зло

Скандал с закупкой посуды за космические деньги, российское клеймо в украинских поездах и неожиданная правда о том, кто на самом деле производил легендарные подстаканники

На днях в сети разразился скандал из-за фото стакана с российским клеймом в вагоне "Укрзализныци". Пассажир поезда Киев-Будапешт обнаружил на стакане маркировку завода из Гусь-Хрустального (РФ) и негодующе поинтересовался в УЗ, почему в украинских поездах до сих пор используют российскую продукцию. Компания быстро отреагировала: эти стаканы закупили еще до начала полномасштабной войны, а выбрасывать нормальную посуду сейчас – расточительство.

"Телеграф" рассказывает, кто на самом деле производил те же легендарные стаканы и подстаканники для советских и украинских железных дорог, почему они стали культовыми предметами коллекционирования и как менялась судьба этого простого, но такого узнаваемого атрибута железнодорожного путешествия.

Сообщение Кирилла Антонова в фейсбуке

Один завод "кормил" все железные дороги СССР: откуда на самом деле брались легендарные подстаканники для поездов

Чай в поезде

Когда говорят о советских подстаканниках, большинство людей не догадывается, что почти все они созданы в одном месте. Кольчугинский завод имени Орджоникидзе во Владимирской области РФ превратился в настоящего монополиста этого производства. Там штамповали миллионы металлических подстаканников из латуни, мельхиора, никелированных и даже позолоченных вариантов, которые потом расходились по железным дорогам от Киева до Владивостока.

Завод специализировался на обработке цветных металлов и обладал мощностями, которых не было у других республик. Поэтому даже поезда, курсировавшие по территории Украины, получали подстаканники именно оттуда. Кроме Кольчугино, небольшие партии производили на Мстерском заводе художественных изделий, также во Владимирской области, но там делали скорее сувенирные, изысканные вещи с художественной гравировкой.

Ленинградский завод "Русские самоцветы" тоже приобщался к делу, выпуская подстаканники высшего качества, часто подарочные, со сложным декором. Но основной поток продукции для массового использования в поездах шел именно из Кольчугино.

Украинские заводы тоже вносили свой вклад, но совсем иного масштаба

Подстаканник в Укрзализныце

В Украине подстаканники изготовляли гораздо меньше. Киевский ювелирный завод мог выпускать высококачественные и юбилейные модели, часто серебряные или с художественным оформлением, но это была ювелирная продукция, не для ежедневного использования в вагонах. Львовский завод "Ювелирпром" также производил сувенирные изделия, которые иногда попадали на железную дорогу, но опять же – это были единичные случаи.

Львовский завод "Ювелирпром"

Основное внимание украинских предприятий сосредоточивалось на другом – фарфоре, фаянсе и стекле. Именно эти отрасли были развиты в украинской советской республике гораздо лучше.

Стаканы делали в Украине: от Константиновки до Киева

Если подстаканники преимущественно привозили из России, то со стаканами ситуация была противоположной. Украина имела мощную базу стеклозаводов, которые поставляли граненую посуду на все железные дороги. Константиновский завод художественного стекла в Донецкой области считался одним из крупнейших в Европе после реконструкции 1928 года. Именно там производили миллионы тех самых крепких граненых стаканов, без которых невозможно представить советский поезд.

Константиновский стеклозавод, фото — Энциклопедия советской Украины

Киевский стеклотермосный завод, заработавший в 1934 году, стал третьим по мощности в республике и тоже активно поставлял бытовое стекло. Романовский стеклозавод Житомирской области после реконструкции 1927 года присоединился к производству массовой посуды. Лисичанский и Артемовский заводы, запустившие в 1935 году, также работали на механизированных линиях и обеспечивали огромные объемы.

Легендарные подстаканники "Укрзализныци"

А вот такие подстаканники изготовляли на ОАО "Вольнянский завод имени Шевченко", но уже при независимой Украине.

Наряду с этим украинскую посуду изготовляли на фарфоровых и фаянсовых заводах. Будянский фаянсовый завод "Серп и молот" в Харьковской области работал еще с 1887 года и выпускал массовую посуду. Барановский фарфоровый завод в Житомирской области, основанный в 1803-м, делал фарфор высокого качества. Коростенский фарфоровый завод, Довбышский, Полонский, Сумский, Дружковский – все эти предприятия формировали отрасль, которая обеспечивала около 30% общесоюзного объема художественного фарфора.

Житомирская область вообще стала центром фарфорового производства, обеспечивая почти половину всей продукции республики – 46,2%. Киевский экспериментальный керамико-художественный завод, созданный в 1924 году, выпускал художественную керамику и сувениры.

Также стаканы увозили из СССР, впоследствии и из России.

Стаканы из Гусь-Хрустального, Россия

Скандал с закупкой за две тысячи гривен: как УЗ едва не отказалась от подстаканников навсегда

На что хотели заменить легендарные стаканы в УЗ

После начала войны "Укрзализныця" столкнулась с дилеммой. Старые подстаканники и стаканы постепенно выходили из строя. Тогда появилась идея вообще отказаться от металла и стекла в пользу бумажных стаканчиков. Но это вызвало возмущение пассажиров, для которых подстаканник – неотъемлемая часть железнодорожной романтики.

Когда компания попыталась закупить комплекты "подстаканник, стакан, ложка", цены шокировали – более двух тысяч гривен за набор. Это казалось абсурдным для простой посуды, и общество критиковало такое расточительство. Скандал получил резонанс, и вопросы с подстаканниками отложили.

В 2022 году глава "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о возвращении железнодорожных подстаканников в поезда. На новой продукции появились надписи Iron Bravery – "Железная смелость" – и "Украина". Вместе с подстаканниками вернули сахар-рафинад, заменили базовый чай на более качественный, добавили подборку премиальных чаев, капсульный и дрип-кофе. Программу запускали постепенно – в течение декабря 2022 нововведения заработали на 80% рейсов.

Теперь их коллекционируют: легендарные подстаканники стоят от 50 гривен до нескольких тысяч на OLX.

Старые советские подстаканники сейчас превратились в предмет коллекционирования. На OLX их продают от 50 гривен за простые модели до нескольких тысяч за редкие экземпляры с художественной гравировкой или юбилейными надписями. Особенно ценятся подстаканники из отдельных железных дорог, с уникальными орнаментами или выпущенные ограниченными партиями.

Коллекционеры охотятся за изделиями Кольчугинского завода, Мстерского художественного предприятия, ищут ленинградские модели. Даже современные украинские подстаканники с надписями Iron Bravery уже появляются в объявлениях – кто покупает их как сувениры или инвестирует в будущее, понимая, что через годы эти вещи тоже станут антиквариатом.

Подарочный набор с подстаканником

Подстаканник из поезда – это не просто металлическая оправа для стакана. Это воспоминание о длинных дорогах, ночных разговорах в купе, стук колес и запахе свежесваренного чая, вкус которого ощущался иначе именно в этом стакане, именно с этим подстаканником, именно в дороге. И даже если сейчас в вагонах еще случаются стаканы с российским клеймом – это лишь временный след прошлого, которое вскоре исчезнет, уступив место новой украинской истории.

Как теперь выглядит чай в "Укрзализныце"

