В украинском языке нет слова "уют": как правильно его перевести

Искореняем суржик вместе с "Телеграфом"

Украинский язык на самом деле очень богатый и многогранный, но многие, кто только решил перейти на него, допускают ряд ошибок из-за его дальней схожести с другими славянскими языками. В частности, некоторые продолжают говорить слово "уют", хотя в украинском языке его нет.

Слово "уют" по разным версиям может иметь праславянское происхождение (от того же корня, что и "приют", "ютиться") или же латышское происхождение (jumta значит "крыша", "укрытие"). Некоторые используют слово "уют" и в украинском языке, но это грубый суржик.

Слово "уют" правильно переводится на украинский язык как "затишок", от слова "тиша". При этом, что интересно, слово "затишок" используется не только для описания комфортной среды обитания, но еще и в целом тихого места, без лишнего шума, суеты, состояния спокойствия, перерыва. К нему также есть такие синонимы как "захистя", "захисток", "затінок", "затишшя".

Вот несколько примеров, как слово "затишок" можно использовать в предложении:

Кузьма Кузьмич відчував такий затишок, який приходив до нього тільки відразу після великого радісного збудження.

Тут, у зеленому затишку між дерев, були старі могили – виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники….

Тихо навкруги, мертво .. Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку.

Артилеристи їздили купатися позмінно в Одесу до лазні, .. коли на фронті випадав сякий-такий затишок.

Мошкара і комарня причаювалася під листям у затишку.

Юхим лежав і міркував, потомлений ходою та турботами, впивався прохолодними пестощами передвечірнього затишку.

