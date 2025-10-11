Гороскоп на 12 октября: ценные знакомства у Близнецов, старые конфликты у Стрельцов

Завтра вас ждет много нового — в бизнесе, делах и любви

До конца года жизнь многих представителей Зодиака претерпит существенные перемены. А пока "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 12 октября, чтобы вы заранее знали, чего ждать от нового воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Информационные потоки в жизни Овнов будут особенно активными — отличное время для обучения и решения сложных задач. Удача завтра сопутствует творческим людям и тем, кто работает в сфере науки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергия дня будет нестабильной и вызовет усталость, раздражительность. На фоне этих эмоций появится желание все изменить, но обстоятельства пока будут мешать. Запаситесь терпением и проявите больше решимости — скоро ситуация стабилизируется.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День принесет новые знания и ценные знакомства. Кто-то из вашего окружения поделится важным опытом, который пригодится в делах или личной жизни. Позвольте себе немного романтики, уюта и тепла.

Рак (22 июня — 22 июля)

День пройдет под девизом: "о хорошем — молчать, о плохом — не вспоминать". Не делитесь своими успехами — сейчас это может вызвать лишнюю зависть. Также лучше избегать жалоб: меланхолия завтра способна оттолкнуть даже близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

Усилия, приложенные в этот день, обязательно принесут ощутимые плоды. Не бойтесь действовать решительно и браться за сложные задачи — Вселенная поддержат вас энергией и поможет преодолеть любые преграды.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь быть щедрее и внимательнее к близким. День не благоволит самовлюбленным и эгоистичным людям, а вот тем, кто умеет работать в команде, судьба готовит ощутимый успех.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Избегайте негативно настроенных людей: они способны испортить настроение и посеять сомнения. Особенно трудно день сложится у тех Весов, кто предпочтет бездействовать и откладывать важные дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Лучше не доверять слепо обещаниям и спешить с выводами. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу — это поможет не только впустить в жизнь что-то новое, но и избавиться от старых стереотипов, мешавших двигаться вперед.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

События дня рискуют выбить Стрельцов из привычного ритма и нарушить душевное равновесие. В кругу знакомых возможны старые конфликты, интриги и попытки манипуляций. Будьте осторожны — враг может скрываться под видом друга.

Козерог (22 декабря — 19 января)

О вас в это воскресенье могут пойти разговоры, но выяснить, кто их источник, вряд ли удастся. Не тратьте энергию на выяснения — просто игнорируйте провокаторов и двигайтесь к своим целям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вечером лучше отложить домашние хлопоты — займитесь ими утром или днем. Возможны вспышки ревности, поэтому постарайтесь держать эмоции под контролем. Не исключено, что завтра начнут активно распространяться слухи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на происходящее вокруг. Именно мелочи и события, окружающие вас, складываются в общую картину жизни. Если вдруг появится что-то срочное, займитесь этим в первую очередь, даже если придется лавировать между несколькими задачами.