Гороскоп на 12 жовтня: цінні знайомства у Близнюків, старі конфлікти у Стрільців

Завтра на вас чекає багато нового — у бізнесі, справах та коханні

До кінця року життя багатьох представників Зодіаку зазнає суттєвих змін. А поки що "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 12 жовтня, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від нової неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Інформаційні потоки у житті Овнів будуть особливо активними — чудовий час для навчання та вирішення складних завдань. Удача завтра супроводжує творчих людей і тих, хто працює у сфері науки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергія дня буде нестабільною та викличе втому, дратівливість. На тлі цих емоцій з’явиться бажання все змінити, але обставини поки що заважатимуть. Запасіться терпінням і проявіть більше рішучості – незабаром ситуація стабілізується.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День принесе нові знання та цінні знайомства. Хтось із вашого оточення поділиться важливим досвідом, який стане в пригоді у справах чи особистому житті. Дозвольте собі трохи романтики, затишку та тепла.

Рак (22 червня — 22 липня)

День пройде під девізом: "про хороше — мовчати, про погане — не згадувати". Не діліться своїми успіхами – зараз це може спричинити зайву заздрість. Також краще уникати скарг: меланхолія завтра здатна відштовхнути навіть близьких.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зусилля, докладені цього дня, обов’язково дадуть відчутні плоди. Не бійтеся діяти рішуче і братися за складні завдання — Всесвіт підтримає вас енергією та допоможе подолати будь-які перепони.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся бути щедрішими та уважнішими до близьких. День не прихильний до самозакоханих та егоїстичних людей, а от тим, хто вміє працювати в команді, доля готує відчутний успіх.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Уникайте негативно налаштованих людей: вони здатні зіпсувати настрій та посіяти сумніви. Особливо важко день складеться у тих Терезів, хто воліє не діяти та відкладати важливі справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Краще не довіряти сліпо обіцянкам та поспішати з висновками. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу — це допоможе не тільки впустити в життя щось нове, а й позбутися старих стереотипів, які заважали рухатися вперед.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Події дня ризикують вибити Стрільців зі звичного ритму та порушити душевну рівновагу. У колі знайомих можливі старі конфлікти, інтриги та спроби маніпуляцій. Будьте обережні – ворог може ховатися під виглядом друга.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Про вас цієї неділі можуть піти розмови, але з’ясувати, хто їхнє джерело, навряд чи вдасться. Не витрачайте енергію на з’ясування – просто ігноруйте провокаторів та рухайтеся до своїх цілей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Увечері краще відкласти домашній клопіт — займіться ними вранці або вдень. Можливі спалахи ревнощів, тому постарайтеся тримати емоції під контролем. Не виключено, що завтра почнуть активно поширюватись чутки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зверніть увагу на те, що відбувається навколо. Саме дрібниці та події, що оточують вас, складаються у загальну картину життя. Якщо раптом з’явиться щось термінове, займіться цим насамперед, навіть якщо доведеться лавірувати між кількома завданнями.