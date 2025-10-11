Часы с бриллиантами и Birkin в Раде: во что одевалась Анна Герман, когда была соратницей Януковича

Бывший регионал была одной из самых модных политиков

Когда Анна Герман приходила на заседания Верховной Рады, внимание журналистов было приковано не только к заявлениям, но и к ее безупречно продуманным образам. В прошлом скандальная помощница Януковича оставалась верна своему стилю — сдержанному, элегантному и дорогому.

Что нужно знать:

Анна Герман носила в Раде дорогие наряды и аксессуары, которые превышали ее официальный доход

Политик демонстрировала VIP-часы Franck Muller с бриллиантами стоимостью до 58 тысяч долларов и не только

Она меняла сумочки Chanel, Louis Vuitton и Birkin почти каждый день

Член запрещенной в Украине пророссийской "Партии регионов" в свое время выбирала строгие костюмы, приглушенные цвета и брендовые украшения. Часто — черные блузы, жакеты с четкой линией плеча, платья и юбки-макси, которые напоминали о европейском парламентском шике 1990-х.

Практически каждый выход Герман в Раде был продуман, а позже СМИ детальнее рассказывали о ее дорогих нарядах и аксессуарах, стоимость которых явно превышала доходы народного депутата и была недоступна для соратницы беглого президента.

В июне 2010 года на съезде "Партии регионов" на руке Герман заметили роскошные швейцарские часы. Этот аксессуар почти полностью был усыпан драгоценными камнями — бриллиантами. Изделие марки Franck Muller, выполненное из белого золота, относится к коллекции Master Square.

Журналисты выяснили, что стоимость этой модели составляет около 58 000 долларов (на сегодняшний курс — свыше 2 миллионов гривен). И это при том, что совокупный доход политика годом ранее составил всего лишь 235 000 гривен.

Интересно, что еще в 2018 году Герман также "засветила" подобные бриллиантовые часы, такой же марки Frank Muller. Стоили они немного дешевле — около 50 тысяч долларов. Их корпус выполнен из белого золота, ремешок — из крокодиловой кожи, а отдельные детали механизма — из платины. Словом, это часы класса VIP, больше подходящие влиятельному бизнесмену, чем "скромному и честному" депутату.

На вопросы журналистов, откуда у политика с ее зарплатой такие драгоценные вещи, Герман ответила — это подарок на день рождение от коллег.

Часы были подарены мне на день рождения моими коллегами из Партии регионов. Это Добкин и Колесников. Они платят налоги, и я вписала те двое часов в свою декларацию. Какие ко мне претензии? Анна Герман

Однажды бывший нардеп появилась в Раде в эффектном жемчужном колье стоимостью около 10 тысяч долларов — к тому же удачно дополнила образ стильными туфлями и белой сумочкой.

Особого внимания заслуживает коллекция брендовых сумок экс-чиновницы, которые она на своем рабочем месте меняла почти каждый день. Среди любимых марок Анны Герман — Chanel, Louis Vuitton, Birkin и другие не менее роскошные бренды.

Добавим, что в это время Герман жила в особняке под Киевом. Ранее "Телеграф" писал, как выглядит трехэтажный дом бывшего регионала.