Говорил, что Украине не выжить без России и выдавал себя за офицера ВСУ: куда исчез экс-министр Червоненко

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, который "засветился" в форме ВСУ, запомнился своими пророссийскими взглядами. Чиновник поддерживал кремлевские нарративы, говорил о "процветании" Крыма во время оккупации, а с началом полномасштабной войны пытался "переобуться".

Что стоит знать:

Евгений Червоненко — пророссийский политик, который занимал высокие государственные должности и был министром транспорта и связи Украины

Чиновник неоднократно фигурировал в скандалах и запомнился своими пророссийскими взглядами

Евгений Червоненко выдавал себя за офицера ВСУ и выезжал за границу во время полномасштабной войны

Что известно о политике Евгении Червоненко

Политическая карьера Евгения Червоненко началась в 1998 году, когда он стал советником президента Леонида Кучмы. Позже занял пост вице-президента Евразийского еврейского конгресса, а вскоре стал народным депутатом от блока Виктора Ющенко "Наша Україна".

Евгений Червоненко был министром транспорта и связи

Во время Оранжевой революции Червоненко был начальником охраны Ющенко, а также одним из спонсоров и казначеев его кампании. После победы Виктора Ющенко Червоненко возглавил Министерство транспорта и связи, а затем возглавлял Запорожскую ОГА. Позже работал заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого.

В 2010 году временно отошел от политики, но вскоре вернулся и возглавил Автомобильную федерацию Украины и стал руководителем Департамента авиации МЧС.

Евгений Червоненко начал политическую деятельность в 1998 году

С середины 2010-х годов активно выступает в СМИ как политический комментатор и телеведущий. Пытался вернуться в большую политику, поэтому баллотировался в парламент в 2019 году и на пост мэра Одессы в 2020 году, однако безуспешно.

Скандалы и пророссийские заявления Евгения Червоненко

Во время работы в КГГА в 2008 году журналисты уличили Червоненко в возможных финансовых махинациях. Компании, связанные с ним и его братом, получили около 6,5 млн грн на рекламу Евро-2012, однако реальные работы так и не были выполнены.

Евгений Червоненко запомнился проросийскими заявлениями

Не меньше споров вызывали и публичные заявления Червоненко. Политик неоднократно распространял кремлевские нарративы. В 2021 году он раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот не поздравил Владимира Путина с днем рождения, заявив, что таким образом Украина "упустила шанс наладить отношения" с Россией. Также Червоненко утверждал, что наша страна якобы не сможет выжить без экономической поддержки Кремля и даже говорил, что оккупированный Крым "процветает" под контролем российской власти.

Евгений Червоненко говорил, что Украина не выживет без Кремля

Где сейчас Евгений Червоненко

После начала полномасштабного вторжения бывший чиновник решил "переобуться" и "осознал", что Россия все же агрессор. Он внезапно заявил, что Украина обязательно вернет Крым.

Я буду жить, пока мы не вернем Ялту – там снова будет украинский Этап Чемпионата Европы. На Алее Славы будут новые отпечатки рук чемпионов в украинском Крыму! Евгений Червоненко

В апреле 2022 года, экс-министр транспорта был замечен на АЗС возле Яремче. Там Червоненко устроил скандал из-за того, что ему отказались заправить автомобиль в полный бак. Еще тогда он кичился "документами от ВСУ", которые так и не показал. Об этом на своей Facebook-странице рассказал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Евгений Червоненко "переобулся" в начале войны

Этот инцидент стал скандальным и нардеп Ярослав Юрчишин подал запрос в Минобороны для разъяснения ситуации. В министерстве официально ответили, что Червоненко не состоит в рядах ВСУ.

Евгений Червоненко носил форму ВСУ

Позже бывший министр прорывался вне очереди в Польшу, где его видели в одном из ресторанов. А затем Червоненко вернулся в Украину и в июле 2022 года "засветился" в украинской военной форме в винном магазине.

Евгений Червоненко не состоял в рядах украинской армии

В 2023 году экс-министр принял участие в ралли в Италии и выступал как штурман у россиянина Алексея Лукьянюка, который выехал из России в начале полномасштабного вторжения.

Евгений Червоненко выезжал неоднократно за границу с начала войны

Где сейчас Евгений Червоненко точно неизвестно, вероятно, что в Украине. В июне 2025 года на своей странице в Facebook написал, что был в "первом и лучшем отпуске за три года войны". Экс-чиновник участвовал в Ралли Татры — Открытом Чемпионате Чехии и Словакии.

