Говорил, что Украине не выжить без России и выдавал себя за офицера ВСУ: куда исчез экс-министр Червоненко
Евгений Червоненко фигурировал во многих скандалах
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, который "засветился" в форме ВСУ, запомнился своими пророссийскими взглядами. Чиновник поддерживал кремлевские нарративы, говорил о "процветании" Крыма во время оккупации, а с началом полномасштабной войны пытался "переобуться".
Что стоит знать:
- Евгений Червоненко — пророссийский политик, который занимал высокие государственные должности и был министром транспорта и связи Украины
- Чиновник неоднократно фигурировал в скандалах и запомнился своими пророссийскими взглядами
- Евгений Червоненко выдавал себя за офицера ВСУ и выезжал за границу во время полномасштабной войны
Что известно о политике Евгении Червоненко
Политическая карьера Евгения Червоненко началась в 1998 году, когда он стал советником президента Леонида Кучмы. Позже занял пост вице-президента Евразийского еврейского конгресса, а вскоре стал народным депутатом от блока Виктора Ющенко "Наша Україна".
Во время Оранжевой революции Червоненко был начальником охраны Ющенко, а также одним из спонсоров и казначеев его кампании. После победы Виктора Ющенко Червоненко возглавил Министерство транспорта и связи, а затем возглавлял Запорожскую ОГА. Позже работал заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого.
В 2010 году временно отошел от политики, но вскоре вернулся и возглавил Автомобильную федерацию Украины и стал руководителем Департамента авиации МЧС.
С середины 2010-х годов активно выступает в СМИ как политический комментатор и телеведущий. Пытался вернуться в большую политику, поэтому баллотировался в парламент в 2019 году и на пост мэра Одессы в 2020 году, однако безуспешно.
Скандалы и пророссийские заявления Евгения Червоненко
Во время работы в КГГА в 2008 году журналисты уличили Червоненко в возможных финансовых махинациях. Компании, связанные с ним и его братом, получили около 6,5 млн грн на рекламу Евро-2012, однако реальные работы так и не были выполнены.
Не меньше споров вызывали и публичные заявления Червоненко. Политик неоднократно распространял кремлевские нарративы. В 2021 году он раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот не поздравил Владимира Путина с днем рождения, заявив, что таким образом Украина "упустила шанс наладить отношения" с Россией. Также Червоненко утверждал, что наша страна якобы не сможет выжить без экономической поддержки Кремля и даже говорил, что оккупированный Крым "процветает" под контролем российской власти.
Где сейчас Евгений Червоненко
После начала полномасштабного вторжения бывший чиновник решил "переобуться" и "осознал", что Россия все же агрессор. Он внезапно заявил, что Украина обязательно вернет Крым.
Я буду жить, пока мы не вернем Ялту – там снова будет украинский Этап Чемпионата Европы. На Алее Славы будут новые отпечатки рук чемпионов в украинском Крыму!
В апреле 2022 года, экс-министр транспорта был замечен на АЗС возле Яремче. Там Червоненко устроил скандал из-за того, что ему отказались заправить автомобиль в полный бак. Еще тогда он кичился "документами от ВСУ", которые так и не показал. Об этом на своей Facebook-странице рассказал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.
Этот инцидент стал скандальным и нардеп Ярослав Юрчишин подал запрос в Минобороны для разъяснения ситуации. В министерстве официально ответили, что Червоненко не состоит в рядах ВСУ.
Позже бывший министр прорывался вне очереди в Польшу, где его видели в одном из ресторанов. А затем Червоненко вернулся в Украину и в июле 2022 года "засветился" в украинской военной форме в винном магазине.
В 2023 году экс-министр принял участие в ралли в Италии и выступал как штурман у россиянина Алексея Лукьянюка, который выехал из России в начале полномасштабного вторжения.
Где сейчас Евгений Червоненко точно неизвестно, вероятно, что в Украине. В июне 2025 года на своей странице в Facebook написал, что был в "первом и лучшем отпуске за три года войны". Экс-чиновник участвовал в Ралли Татры — Открытом Чемпионате Чехии и Словакии.
