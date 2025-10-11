Отказалась говорить на украинском и бросила в покупателя лекарства: что известно о скандале с фармацевтом в аптеке Одессы (видео)

Мнение пользователей в сети разделилось

В Одессе в одной из аптек разразился языковой скандал. Ведь фармацевт отказалась обслуживать женщину на украинском языке.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя видео. На нем видно, как женщина просит разговаривать с ней на государственном языке.

В ответ она слышит, что фармацевт не будет этого делать. Более того, угрожает вообще отказаться отдать заказ. Однако все же работница аптеки идет к таблеткам, но когда видит, что их разговор записывают, начинает агрессивывать. Фармацевт настаивает на том, чтобы ее не снимали и бросает в сторону покупателя упаковку с лекарством. При этом еще кричит "А ну вышла отсюда!"

"Я не знаю твой украинский, ты кто вообще такая, езжай туда, откуда приехала, я родилась в Одессе, где говорят на русском и будут говорить…", — заявила посетительнице продавщица аптеки.

Этот скандал произошел в Одессе в одной из аптек "Реал Фарм". В частности, №36 на улице Куликова. Добавим, что согласно действующему законодательству Украины все обслуживание людей должно происходить исключительно на украинском языке.

В комментариях пользователи были возмущены поведением фармацевта. Они отмечали, что хоть и сами говорят на русском, но не видят проблемы в том, что обслуживать следует на украинском. Однако были и те, кто принял сторону фармацевта, заявив, что покупатель "вывела продавщицу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из школ Киева разразился языковой скандал. Ведь владелица отделения школы по изучению английского для детей и подростков Helen Doron обратилась к детям на русском, а на замечания матерей ответила грубостью.