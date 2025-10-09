Напоминает мужской половой орган: в Днепропетровской области заметили гриб необычной формы (фото)

Навозник белый считается съедобным грибом

В осенний сезон украинцы находят разнообразные виды грибов, которые удивляют своим цветом, формой и вкусом. Так на Днепропетровщине заметили гриб под названием навозник белый.

Своей находкой корреспондентка "Телеграфа" поделилась на YouTube. Навозник белый принадлежит к семейству шампиньонных. Его еще называют "шагрень" или "шампиньон кудрявый". Особенность навозника белого — в цилиндрической шляпке, которая раскрывается со временем. Она покрыта белыми чешуйками волокнистой структуры.

Навозник белый, видео "Телеграфа"

Колокольчатая шляпка имеет 5-12 сантиметров в длину и до 6 сантиметров в ширину. Обычно она бежево-коричневого оттенка, но по краям чернеет. Также навозник белый имеет белую ножку длиной 6-15 сантиметров, а в ширину — 1-3 сантиметра.

Навозник белый растет по всей территории Украины. В частности, в лесах, на лугах, у дорог, на удобренных местах, иногда в парках. Обычно эти грибы растут группами. Сезон сбора начинается в июле и продолжается до ноября.

Навозник белый, фото "Телеграфа"

Навозник белый можно есть, но только когда он молод. Если шляпка молочного или бежевого оттенка и еще не почернела, то можно потреблять. Этот гриб достаточно быстро разлагается, поэтому сразу после сбора его нужно очистить и приготовить.

Навозник белый можно есть в вареном, жареном или тушеном виде. При потреблении с алкоголем этот гриб не вызывает отравления, как навозник чернильный. А все потому, что он не содержит коприна — вещества, которое в сочетании со спиртными напитками вызывает отравление.

Навозник белый, фото blogspot.com

