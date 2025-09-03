Самую крупную змею Европы встретили посреди Запорожья: как она выглядит (видео)

Эти змеи имеют очень "сложный" характер

Не успело Запорожье оправиться от налетов саранчи, как в городе заметили новых гостей. Здоровенную змею обнаружили неподалеку от проезжей части.

Соответствующим видео поделился telegram-канал "Труха Запорожье". В подписи к видео указано, что встреча произошла на улице Автозаводской, в южной части города.

На кадрах заметно крупную особь больше метра в длину, которая устроилась возле кучки камней и с любопытством наблюдала за людьми.

Судя по светлым точкам на хвосте и боках, на видео показана встреча с желтобрюхим полозом. Эти пресмыкающиеся вырастают в длину до 2 — 2,5 метра в длину, из-за чего считаются самыми крупными змеями Европы. Хотя в этом они могут посоревноваться с четырехполосым полозом, который достигает примерно таких же размеров.

Главной отличительной чертой желтобрюхого полоза является его "бойцовский" нрав. В отличие от большинства змей, эти охотно "рвутся в бой" при встрече с человеком и больно кусаются. К счастью, они не ядовиты, а потому серьезно навредить кому-либо не смогут.

Как и большинство других змей, "желтобрюхи" приносят людям много пользы, ведь едят грызунов и реже других змей, включая гадюк.

Желтобрюхий полоз

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды ядовитых змей есть в Украине. Их укус представляет серьезную угрозу здоровью человека и в некоторых случаях может привести к смерти.