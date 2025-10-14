Укр

Если ее съесть – вас могут не откачать: как на самом деле выглядит волчья ягода (фото)

Татьяна Кармазина
Бирючина обычная часто встречается в Украине
Бирючина обычная часто встречается в Украине. Фото freepik/Телеграф

Красивые, но очень ядовитые плоды могут нанести вред

Ядовитые ягоды встречаются не только в труднодоступных лесах и полях, но и в парках, садах, загородных участках и домах, где их выращивают в декоративных целях. К таким растениям относятся волчьи ягоды.

Их название неслучайно. Говорят, что даже волки обходят их стороной, чувствуя опасность. Хотя это больше легенда, название точно отражает суть – ягоды действительно вредны для всех живых существ.

Волчья ягода, или Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare), — красивое и загадочное растение, которое украинцы помнят еще с детства. Ее черные блестящие плоды висят на кустах до самой весны, а осенью они кажутся особенно привлекательными. Фото бирючины поделилась в Фейсбуке украинка Татьяна Дементьева.

Опыт многих украинцев научил осторожности: эти ягоды есть нельзя. В комментариях под фотографией многие отметили, что помнят, как когда-то их наелись в детстве, и это заканчивалось сильными рвотой и температурой. Несмотря на это, растение всегда являлось частью народной жизни. Ее ягоды издавна использовались как краситель для тканей или даже для детских "чернил", пишут в сети.

  • Говорила моя бабушка – ягода сегодняшнего дня. Ибо как наесться, завтра может уже не наступить
  • Они такие кисленько-сладкие, когда морозы вкуснее. Я наелась когда была ребенком, то едва откачали, рвота была сильная и температура…не знала, что нельзя есть
  • Ягоды очень красивые, но, кажется, бирючину никакие птички не едят. Да и животные тоже, разве козы когда-нибудь щипнут. Аж жаль, что такая аппетитная красота не съедобна
