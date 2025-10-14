Якщо її з'їсти — вас можуть не відкачати: як насправді виглядає вовча ягода (фото)

Красиві, але дуже отруйні плоди можуть завдати шкоди

Отруйні ягоди зустрічаються не тільки у важкодоступних лісах та на полях, але й у парках, садах, заміських ділянках та будинках, де їх вирощують у декоративних цілях. До таких рослин належать вовчі ягоди.

Їх назва не випадкова. Кажуть, що навіть вовки обходять їх стороною, відчуваючи небезпеку. Хоч це більше легенда, назва точно відображає суть — ягоди справді шкідливі для всіх живих істот.

Вовча ягода, або ж Бирючина звичайна (Ligustrum vulgare), — красива й загадкова рослина, яку українці пам’ятають ще з дитинства. Її чорні блискучі плоди висіють на кущах до самої весни, а восени вони здаються особливо привабливими. Фото бирючини поділилася у Фейсбуці українка Тетяна Дементьєва.

Досвід багатьох українців навчив обережності: ці ягоди їсти не можна. У коментарях під світлиною багато хто зазначив, що пам’ятає, як колись наївся їх у дитинстві, і це закінчувалося сильною рвотою та температурою. Попри це, рослина завжди була частиною народного життя. Її ягоди здавна використовувалися як барвник для тканин або навіть для дитячих "чорнил", пишуть у мережі.

Казала моя бабуня — ягода сьогоднішнього дня. Бо як наїстися, завтра може вже не настати

Ягоди їсти не можна

Вони такі кисленько-солодкі, коли морози більш смачні. Я наїлася коли була дитиною, то ледь відкачали, рвота була сильна і температура…не знала що не можна їсти

Ягоди дуже красиві, але, здається, бірючину ніякі пташки не їдять. Да і тварини теж, хіба кози колись скубонуть. Аж шкода, що така апетитна краса не їстівна

