Был готов выпить отраву в любой момент: чего боялся поэт и политический деятель Иван Багряный (фото)

Лозовягин около одного года сидел в единичной камере смертников в Харькове, позже его сослали на Дальний Восток, где он сбежал, но после его снова арестовали

Иван Багряный — человек, который бросал вызов советской системе и платил за это собственной свободой. Писатель и политический деятель неоднократно убегал от преследований, а в кармане всегда носил отраву — на случай, если его задержат.

В начале второй декады сентября 1906 года в Ахтырке родился Иван Багряный (настоящее имя — Иван Павлович Лозовягин), украинский поэт, прозаик, драматург, журналист и политик. Он возглавлял Украинский национальный совет и стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. "Телеграф" решил рассказать об интересных фактах из жизни выдающегося украинца.

С детства Иван проявлял талант к искусству и литературе. В 1920 году на его глазах большевики жестоко убили родственников, что повлияло на дальнейшее творчество. Молодой Багряный работал на разных должностях и вступил в литературную организацию "Плуг", а затем в оппозиционное объединение МАРС. Под влиянием Мыколы Хвылевого он взял псевдоним Багряный.

В 1920-1930-х годах Багряный активно публиковался, издал сборники стихов и прозаические произведения, в частности "Черные силуэты", "Ave Maria" и роман в стихах "Скала". Из-за антисоветских настроений его произведения попали под цензуру, а сам писатель пережил аресты, ссылку на Дальний Восток и пытки в советских тюрьмах. Этот опыт впоследствии ложился в основу романов "Сад Гетсиманский" и "Тигроловы".

Самые популярные романы Багряного

Во время Второй мировой войны Багряный участвовал в украинском подполье и в работе Украинского главного освободительного совета. В 1945 году он эмигрировал в Германию, где основал газету "Украинские известия" и создал издательства "Прометей" и "Украина", а также продолжал литературную и политическую деятельность.

Иван Багряный умер 25 августа 1963 в городе Новый Ульм. Его могила стала местом памяти выдающегося украинского художника и борца за национальную свободу.

Почему Иван Багряный носил с собой отраву

Иван Багряный неоднократно избегал преследований советской власти из-за своей патриотической позиции. Писателю даже несколько раз удавалось скрыться из-под ареста, а для крайних случаев он носил с собой цианистый калий во избежание плена. Об этом можно узнать из памфлета автора "Почему я не хочу возвращаться в СССР?"

Памфлет Багряного

