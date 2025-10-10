Отчим бегал за ней с топором: какой болью была насыщена жизнь писательницы Марко Вовчок (фото)

Марию Вилинскую специально отправили в пансион в Харькове, чтобы неродной отец ее не обижал

Марко Вовчок — одна из самых известных фигур украинской литературы XIX века. За славой писательницы стояли горькие испытания: неудачная личная жизнь и страстные романы. Однако ее несчастье началось еще раньше — с детства.

Будущая украинская писательница Марко Вовчок (настоящее имя — Мария Вилинская) родилась 10 декабря 1833 года в имении Екатерининское, что на Орловщине, в семье обедневшего дворянина, по данным "Dovidka.biz.ua".

Марко Вовчок – это псевдоним

Детские годы будущего автора прошли непросто — потери, семейные неурядицы и сложные обстоятельства заставили ее рано повзрослеть. Образование Мария получила в частном пансионе в Харькове, где сформировались ее первые литературные интересы.

В 1851 году Мария вышла замуж за Афанасия Марковича — бывшего студента Киевского университета, ссыльного деятеля Кирилло-Мефодиевского общества. Вместе супруги переехали в Украину, где писательница прожила несколько лет в Чернигове, Киеве и Немирове. Именно там она начала учить украинский язык, культуру и традиции страны, которые позже стали основой ее творчества.

Следует объяснить, что она за всю свою жизнь имела двух мужчин и много любовников, среди которых были и выдающиеся писатели, как Кулиш и Тургенев. "Телеграф" узнал, с кем еще у нее были романы.

Кто из любовников был у Марко Вовчки

В 1859 году Марко Вовчок дебютировала в Петербурге со сборником "Народные рассказы", который принес ей признание и открыл дверь в литературные круги. Писательница активно путешествовала по Европе, знакомилась с известными художниками, а по возвращении в Российскую империю сотрудничала с журналом "Отечественные записки", где публиковала оригинальные произведения и переводы.

Что писала Марко Вовчок

Она также редактировала журнал "Переводы лучших иностранных писателей", но после громкого литературного скандала 1870 года, а именно обвинения в плагиате, отошла от публичной деятельности и поселилась в имении знакомых в Тверской губернии.

Последние годы Марко Вовчок провела в России. Она скончалась 28 июля 1907 года в Нальчике, где и была похоронена. "Телеграф" выяснил, как выглядит ее могила.

Непростое детство писательницы

Как написали на портале "Родная страна", детские годы Мария вспоминала неохотно. Ее отец, отставной офицер Александр Вилинский, умер, когда девочке было всего шесть лет. Мать, Прасковия Данилова, вскоре вышла замуж. Но этот брак стал для семьи настоящим испытанием — отчим оказался жестоким, склонным к пьянству и картежничеству, издевался над крепостными и даже преследовал Марию с топором.

Чтобы уберечь дочь, мать отправила 12-летнюю Марию в частный пансион в Харькове. Позже отчим проиграл усадьбу своей жены и ушел из семьи. Марии с братом пришлось жить у тети, потому что мать не могла их содержать.

