СССР пытался скрыть все: где в Украине есть могильник, который хранит тайны 35 тысяч жертв (фото)

Один из лесов Киева видел кучу ужасов в период с 1937 по 1941 годы

На восточной окраине Киева, среди густых сосен и песчаных холмов, есть место, которое десятилетиями было "вычеркнуто" из памяти. Сейчас же его знают как Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

"Быковнянские могилы" — самое большое место тайных захоронений жертв политических репрессий в Украине. Этот поселок расположен на окраине столицы нашей страны. "Телеграф" решил рассказать историю этого уникального места, взяв данные с веб-сайта заповедника.

От поселка до места трагедии

Первые упоминания о Быковне датируются серединой XIX века: в 1858 году здесь было всего три двора, а в конце века — несколько десятков жителей. Казалось бы, обычный киевский пригород, отделенный от города Быковнянским лесом. Но в 1930-х годах этот лес стал свидетелем одной из самых темных страниц советской истории.

В марте 1937 года Киевский городской совет принял секретное решение: выделить более 4 гектаров леса "для спецпотребностей НКВД УССР". Реальная площадь "спецобъекта" достигала более 5 гектаров. Территорию обнесли трехметровым забором, натянули колючую проволоку, поставили башню наблюдения. Для прикрытия придумали легенду — якобы здесь расположен артиллерийский склад.

На самом же деле именно сюда из киевских тюрем ночью вывозили тела казненных по политическим обвинениям. Автомобили, так называемые "полуторки", ночью доставляли тела в Быковнянский лес. Их сбрасывали в большие ямы, присыпали известью и землей.

Этот процесс продолжался с августа 1937 по сентябрь 1941 года — вплоть до немецкой оккупации Киева.

Кто похоронен в Быковне

По исследованиям историков, в Быковнянском лесу похоронено более 30-35 тысяч человек. Это киевляне, жители области, а также иностранцы, преимущественно поляки и немцы. Среди погибших — ученые, инженеры, рабочие, военные, священники, художники, а также обычные граждане, которых советские власти признали "врагами народа".

Среди похороненных — более 3,5 тысячи иностранцев. В частности, здесь нашли последнее убежище польские офицеры, расстрелянные весной 1940 года после событий, известных как Катынское преступление.

Имена тех, кто там похоронен — фото "Общественное"

Катынский след в Киеве

После подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году Советский Союз и нацистская Германия разделили территорию Польши. Часть польских офицеров, плененных Красной армией, перевели в тюрьмы Киева, Харькова и Херсона.

5 марта 1940 года Сталин утвердил решение НКВД о "ликвидации" более 21 тысяч польских военнопленных и гражданских лиц.

Около 2600 из них уничтожили в Киеве, а их тела похоронили в Быковнянском лесу.

В 2000-х годах совместная украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила более 200 захоронений, среди которых 70 братских могил. Во многих из них остатки польских граждан. Этот "киевский эпизод Катыни" стал одним из самых болезненных для обоих народов.

Быковнянские могилы

Правда, которую скрывали десятилетиями

После 1941 года "спецобъект" в Быковне перестал работать. Во время войны о нем узнали немцы, проведя частичные раскопки. Но советские власти быстро взяли территорию под контроль и начали создавать фальшивые версии.

Официально до конца 1980-х годов в документах отмечалось, что в Быковне похоронены жертвы "немецко-фашистских оккупантов". Любые попытки узнать правду карались.

Только в 1960-х годах члены киевского "Клуба творческой молодежи", среди которых были Лесь Танюк, Алла Горская, Василий Симоненко, начали самостоятельно собирать свидетельства и архивные данные. Их деятельность стала опасной — Алла Горская была убита, Симоненко избили милиционеры, и он скончался от травм.

В 1988 году государственная комиссия наконец официально признала: в Быковнянском лесу покоятся жертвы сталинских политических репрессий 1930-1940-х годов.

Как выглядит заповедник — фото "Вандаровка"

Новая страница истории Быковни

В 1994 году по решению Президента Украины началось создание мемориального комплекса. Уже в 1995 году установили первые памятные кресты и скульптуру по проекту скульптора Валентина Чепелика и архитектора Григория Кислого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие черные страницы истории прятали советские власти в урочище Демьянов Лаз в Ивано-Франковске.