"Нет смысла...": Дорн признался, скучает ли по Киеву

Дорн раскрыл, что чувствует сейчас к Киеву

Украинский певец Иван Дорн, который живет за границей и выступает с россиянами, рассказал, скучает ли сейчас по Украине.

В интервью российскому журналисту Дорн поделился, что скучает по своей жизни в Киеве. Он отметил, что в тот период ощущал опору, а сейчас все стало нестабильным и непонятным. Больше всего певцу нравились не материальные вещи, а природа и покой, ведь он жил с семьей в загородном доме.

Да, я скучаю, не по недвижимости или автомобилям, или каким-то там любимым туристическим местам, а по природе скучаю. В загородном доме, где мы жили, мне было очень спокойно. Я скучаю по тому времени. Там, казалось, было на что опереться. Мой отец говорил на яхте: всегда нужно, чтобы опора была на трех точках – две ноги и обязательно либо правая, либо левая рука на 100%. Я там всегда чувствовал себя на четырех. Сейчас все так постоянно шатко, так непонятно, нестабильно. Иван Дорн

Дорн признался, что скучает по Украине, скриншот с видео Юрия Дудя

В то же время Дорн отметил, что чувствует ностальгию по довоенной жизни, хотя понимает, что так больше не будет никогда.

Мне не хватает, наверное, какой-то старой, прежней жизни, но сейчас нет смысла об этом задумываться. Думаю, этого, очевидно, не хватает всем. И этого уже не вернуть. Иван Дорн

Отметим, что Дорн осудил полномасштабную войну России против Украины. В то же время он заявил, что есть "хорошие россияне", но их немного. В 2024 году певец дал концерт в балийском клубе KLAPA Beach Club, принадлежащем россиянину Николаю Нечунаеву. А в 2025 году Дорн выступил на одной сцене с россиянами в Берлине. Его выступление закончилось словами "Пусть мы победим". Сейчас артист живет с семьей в Париже.

Дорн сейчас, фото с его инстаграм-страницы

