"Немає сенсу...": Дорн зізнався, чи сумує за Києвом

Дорн розкрив, що відчуває зараз до Києва

Український співак Іван Дорн, який живе за кордоном і виступав із росіянами, розповів, чи сумує зараз за Україною.

В інтерв'ю російському журналісту Дорн поділився, що сумує за своїм життям у Києві. Він зазначив, що у той період відчував опору, а зараз усе стало нестабільним і незрозумілим. Найбільше співаку подобалися не матеріальні речі, а природа і спокій, адже він мешкав із родиною у заміському будинку.

Так, я сумую, не за нерухомістю чи автомобілями, чи якимись там улюбленими туристичними місцями, а за природою сумую. У заміському будинку, в якому ми жили, мені було дуже спокійно. Я сумую за тим часом. Там, наче, було на що спертися. Мій батько казав на яхті: завжди потрібно, щоб опора була на трьох точках — дві ноги і обов’язково або права, або ліва рука на 100%. Я там завжди відчував себе на чотирьох. Зараз усе так постійно хитко, так незрозуміло, нестабільно, валентно. Іван Дорн

Дорн зізнався, що сумує за Україною, скриншот з відео Юрія Дудя

Водночас Дорн зазначив, що має ностальгію за довоєнним життям, хоча розуміє, що так більше не буде ніколи.

Мені бракує, мабуть, якогось такого старого, колишнього життя, але зараз немає сенсу про це задумуватись. Думаю, цього, очевидно, бракує всім. І цього вже не повернути. Іван Дорн

Зазначимо, що Дорн засудив повномасштабну війну Росії проти України. Водночас він заявив, що є "хороші росіяни", але їх небагато. У 2024 році співак дав концерт у балійському клубі KLAPA Beach Club, який належить росіянину Ніколаю Нєчунаєву. А у 2025 році Дорн виступив на одній сцені з росіянами у Берліні. Його виступ завершувався словами "Нехай ми переможемо". Зараз артист мешкає з родиною у Парижі.

Дорн зараз, фото з його інстаграм сторінки

