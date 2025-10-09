Его называли "местью Сталина": это растение-чужестранец угрожает Украине

Борщевик Сосновского вызывает ожоги на коже

В Украине есть растения, которые, на первый взгляд, привлекают красивым видом, но на самом деле опасны. Такой является не только белая акация, но и борщевик.

Борщевик – травянистое растение семейства зонтичных, которых насчитывается более 80 видов. В Украине можно увидеть 8 видов этого растения, среди которых – борщевик Сосновского. Обычно он растет до 3-5 метров в высоту и считается одной из самых больших трав в Украине.

Борщевик Сосновского, фото superagronom.com

Борщевик Сосновского попал в Украину с Кавказа. Там местные использовали молодые листья растения для супов и борщей, отсюда и возникло название — борщевик. Селекционер Петр Вавилов предложил идею, что можно восстановить сельское хозяйство после войны с помощью борщевика Сосновского.

Борщевик Сосновского достаточно высок, фото superagronom.com

Растение должно было стать дешевым кормом для скота. Вавилов выступил с соответствующей диссертацией перед руководством Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Там решили воплотить идею селекционера.

Однако скот плохо реагировал на борщевик. В то же время мясо и молоко коров неприятно пахли. Из-за употребления борщевика на слизистой животных появлялись ожоги. После этого в Советском Союзе перестали выращивать это растение, однако оно уже начало разрастаться самостоятельно.

Борщевик Сосновского растет самостоятельно, фото likar.center

Некоторые называли борщевик "местью Сталина". В 50-х он дал указание сеять растение на пастбищах в Польше и Прибалтике. Затем это дело продолжил Никита Хрущев. Сейчас борщевик создает только проблемы. Сок этого растения вызывает ожоги и водянистые волдыри, поэтому к нему нельзя прикасаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасна бузина травянистая, и где она растет. Ее ягоды нельзя есть.