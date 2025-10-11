Не имеет ни корней, ни листьев: в Украине есть "растение-вампир", как оно выглядит (фото)

Это растение обвивает другие растения и питается за их счет

В Украине растет множество необычных растений, но не все они безвредны. Например, кусты кампсиса могут повредить фундамент дома, а повилика — снизить урожайность на ваших грядках.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором рассказала об особенностях этого растения-вампира. Как оказалось, у него нет ни листьев, ни корневой системы.

Как выглядит "растение-вампир" повилика и как от нее избавиться

Повилика является настоящим паразитом среди растений, поскольку она способна "захватить" сельскохозяйственные культуры и значительно снизить урожайность. Ее прозвали "вампиром" не случайно, ведь у повилики нет ни собственных листьев, ни развитой корневой системы.

"Растение-вампир" повилика

Растение питается за счет других растений, обвивая их стебли и через специальные присоски — гаустории, через которые забирает воду и питательные вещества у своей "жертвы".

Повилика является паразитом

Особую опасность повилика представляет для бобовых, овощных культур, зерновых и картофеля, замедляя их рост. Размножается она семенами, которые легко разлетаются по участку и могут долго сохраняться в почве, создавая риск повторного заражения.

Если вы заметили повилику, важно немедленно удалять зараженные растения и сжигать их вместе с "жертвой" паразитом, чтобы не допустить распространения. Для профилактики и защиты участка полезно регулярно осматривать посадки, уничтожать сорняки и обрабатывать землю перед посадкой, чтобы снизить риск заражения.

