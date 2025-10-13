Здесь родился создатель "Теней забытых предков": чем известен его родной край (фото)

Выдающийся украинец Коцюбинский уроженец одного региона Подолья

Не все знают, что Винница подарила Украине одного из величайших мастеров слова. Именно здесь родился Михаил Коцюбинский — писатель, который сумел превратить человеческие чувства в искусство.

В начале сентября 1864 года увидел свет выдающийся украинский писатель и общественный деятель Михаил Коцюбинский — автор повестей "Fata Morgana" и "Тени забытых предков". "Телеграф" решил показать, чем еще известна Винница.

Чем привлекает Родина мастера психологической прозы

Винница — один из самых комфортных и привлекательных городов Украины, объединяющий давнюю историю, современные технологии и спокойную подольскую атмосферу. Город, основанный более 650 лет назад, сегодня известен по всей стране своими уникальными достопримечательностями, культурой и темпом развития.

Одной из главных визиток Винницы стал плавучий фонтан Roshen — самый большой в Европе. Его светомузыкальные шоу на реке Южный Буг ежегодно собирают тысячи туристов.

Как выглядит фонтан ночью

Город известен не только фонтаном. Здесь расположена усадьба-музей выдающегося хирурга Николая Пирогова, старинные Муры, где когда-то стоял иезуитский монастырь, а также современные музеи техники и науки.

Винницкие стены

Рядом с Винницей расположено одно из самых таинственных построек времен Второй мировой войны — ставка Гитлера "Вервольф", ныне музейно-мемориальный комплекс. Ранее "Телеграф" писал, что это за место и какую историю оно имеет.

Сердце Подолья часто называют "городом фонтанов и каштанов" — за его зеленые улицы, ухоженные парки и атмосферу уюта. Здесь также родились и другие известные украинцы – Симон Петлюра, Владимир Винниченко и Николай Пирогов.

Петлюра, Винниченко и Пирогов

