Здесь родился создатель "Теней забытых предков": чем известен его родной край (фото)

Марина Бондаренко
Читати українською
Где началась судьба украинского писателя
Где началась судьба украинского писателя.

Выдающийся украинец Коцюбинский уроженец одного региона Подолья

Не все знают, что Винница подарила Украине одного из величайших мастеров слова. Именно здесь родился Михаил Коцюбинский — писатель, который сумел превратить человеческие чувства в искусство.

В начале сентября 1864 года увидел свет выдающийся украинский писатель и общественный деятель Михаил Коцюбинский — автор повестей "Fata Morgana" и "Тени забытых предков". "Телеграф" решил показать, чем еще известна Винница.

Чем привлекает Родина мастера психологической прозы

Винница — один из самых комфортных и привлекательных городов Украины, объединяющий давнюю историю, современные технологии и спокойную подольскую атмосферу. Город, основанный более 650 лет назад, сегодня известен по всей стране своими уникальными достопримечательностями, культурой и темпом развития.

Одной из главных визиток Винницы стал плавучий фонтан Roshen — самый большой в Европе. Его светомузыкальные шоу на реке Южный Буг ежегодно собирают тысячи туристов.

Плавучий фонтан Roshen в Виннице.
Как выглядит фонтан ночью

Город известен не только фонтаном. Здесь расположена усадьба-музей выдающегося хирурга Николая Пирогова, старинные Муры, где когда-то стоял иезуитский монастырь, а также современные музеи техники и науки.

Винницкие стены
Винницкие стены

Рядом с Винницей расположено одно из самых таинственных построек времен Второй мировой войны — ставка Гитлера "Вервольф", ныне музейно-мемориальный комплекс. Ранее "Телеграф" писал, что это за место и какую историю оно имеет.

Сердце Подолья часто называют "городом фонтанов и каштанов" — за его зеленые улицы, ухоженные парки и атмосферу уюта. Здесь также родились и другие известные украинцы – Симон Петлюра, Владимир Винниченко и Николай Пирогов.

Симон Петлюра, Владимир Винниченко и Николай Пирогов
Петлюра, Винниченко и Пирогов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем особенно село, где родился Иван Франко.

