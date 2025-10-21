Холод отступает, но дожди будут? Какая погода будет в Украине 22-24 октября

В некоторых областях температура будет достигать +17 градусов

Вторая половина октября принесла в Украину ощутимое похолодание – в западных областях уже были морозы. Однако, по словам синоптиков, такая погода временная. Уже с 22-23 октября ожидается возвращение более теплого воздуха и постепенное потепление по всей территории Украины.

В среду, 22 октября, страна будет под влиянием мощного антициклона с преимущественно сухой погодой. Во второй половине недели температура поднимется до +22 °C, особенно на западе и юге Украины.

По данным портала Ventusky, уже в ночь на 22 октября температура на западе повысится до +5 °C, а в большинстве других регионов — до +7 °C. 23 октября незначительное понижение температуры возможно только на востоке, где ночью столбик термометра может опуститься до +1 °C.

Погода в Украине на 22 октября

А вот 24 октября синоптики обещают настоящее "бабье лето" : утром прогнозируется около +12 °C, днем — до +17 °C. На юге и Закарпатье воздух прогреется до +22°C. По данным Укргидрометцентра, в этот день возможны кратковременные осадки, однако погода в целом будет оставаться теплой, и в ближайшие дни заморозков не ожидается.

Погода на 24 октября

Хотя всеобщее резкое похолодание не предусмотрено, именно в ночные часы — особенно на востоке и севере — еще сохраняется прохлада, иногда даже заморозки. Поэтому вечернее и утреннее время потребует утепления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Буковеле уже пошел снег. Узнайте, где его ждать.